橘色惡魔與屏東三校交流演出 魅力爆棚震撼全場





「2025 屏東交響・橘色狂潮」20日下午在屏東國際滑輪溜冰場登場，來自日本、以「橘色惡魔」享譽國際的京都橘高校吹奏樂部，受文化總會邀請首度到屏東，與南榮國中行進管樂團、屏東女中儀隊、美和科技大學熊鷹儀隊，呈現一場青春熱血的跨國交流演出，引起全場觀眾熱烈喝采。

這場演出雖因天候因素臨時調整場地，移至潮州的屏東國際滑輪溜冰場舉行，但觀眾熱情絲毫未減，上午八時不到就有粉絲排隊等候入場，現場座無虛席，無法入場的民眾則在場外爭睹橘色惡魔的風采。

在正式演出前，縣長周春米特別致贈感謝錦旗，並與全體學生與師長合影留念，象徵台日團隊間深厚情誼，為此次跨國交流留下珍貴而美好的紀念。她並表示，希望未來可以讓屏東的孩子與來自世界各地的孩子有更多的藝術文化交流。

活動首先由陣容龐大的南榮國中行進管樂團打頭陣，84位八年級新生以「南榮慶典組曲」開場，整齊劃一的舞步及堅強的演奏實力，展現青春昂揚的氣勢。接續屏東女中儀隊帶來極具藝術性的槍法與隊形，以剛柔交織的槍法、精準的高踏步，帶來充滿韻律與視覺張力的演出，展現「紅色薔薇」的魅力。美和科技大學熊鷹儀隊由60名大學儲備軍官組成，以嚴謹隊形、俐落槍法與具有活力的舞步，呈現出大學儀隊獨有的軍儀美學，演出節奏強烈、氣勢磅礴，讓觀眾充分感受青年世代的勇氣與韌性。

最受矚目的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部壓軸登場，以活力滿滿、笑容滿滿、夢想滿滿的風格聞名，一出場立即引起全場熱烈歡呼。橘色惡魔以經典的橘色制服、俐落隊形與充滿感染力的舞步，搭配強而有力的吹奏技巧，帶來〈Mickey〉、〈Your Song〉、〈SWING SWING SWING〉等青春動感的曲目，展現世界級行進樂團的高水準演出，震撼全場，掌聲不絕於耳。

屏東女中儀隊隊長邱怡萱、美和科大熊鷹儀隊李毓鴻、南榮國中行進管樂團團長阮庠毅同學皆表示，除了可以展現自己學校的特色，最開心的是可以跟橘高校交流，她們的表演太厲害了，很令人震撼，也值得學習。

「橘色惡魔」此行來屏東，品嚐了汁多味美的蓮霧、獨特口感與香氣的鳳梨酥，縣長周春米並贈送琉璃珠作為紀念禮物，期待橘高校日後有機會再造訪屏東。

