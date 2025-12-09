橘色惡魔與屏東3校演出 20日免費入場邀民眾同樂

（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部，將與屏東女中、美和科技大學及南榮國中等3校，進行一場青春無敵管樂交流，20日於屏東縣立田徑場演出，活動免費入場。

屏東縣政府文化處今天新聞稿表示，橘高校自2022年受邀來台，成為首個登上國慶舞台的國外表演團體，掀起一陣橘色旋風，之後多次來台，以完美演出及陽光笑容，征服無數台灣觀眾。此次南下屏東，將與3所學校同台，校際交流牽起台日友情。

文化處表示，參與共演的3校團員抱著高度期待，準備大展身手迎接國際級團隊。屏東女子高級中學儀隊以槍法剛中帶柔、整齊劃一步姿著稱，「紅色薔薇」象徵他們無畏挑戰堅毅精神。

文化處指出，南榮國中是高屏地區唯一同時擁有室外行進樂團與室內管樂團的國中，行進管樂團（NZMB）多次在國際賽事中勇奪特優，更受邀赴海外演出。美和科技大學熊鷹儀隊由60名大學儲備軍官組成，以「熊鷹」象徵勇敢與韌性，將海軍陸戰隊槍法與活潑舞步結合，展現獨特軍儀美學。

文化處提及，成立於1961年的橘高校吹奏樂部，以活力滿滿、笑容滿滿表演風格聞名，橘色制服更成為永不褪色象徵。樂團至今已參加20次全日本行進管樂大賽，並於2021至2025年連續5年奪下金賞。除此之外，足跡遍及影視作品及大型國際活動，今年1月更是第3度受邀至美國參加玫瑰花車大遊行，展現世界級演出實力。

當日活動提供復康巴士接送服務，每名身障者限1人陪同搭乘，如有需求可於13日前，洽屏北、屏中、屏南等區預約專線訂車。（編輯：李亨山）1141209