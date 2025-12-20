橘色惡魔與屏3校交流演出

來自日本、以「橘色惡魔」享譽國際的京都橘高校吹奏樂部，受文化總會邀請首度到屏東，與南榮國中行進管樂團、屏東女中儀隊、美和科大熊鷹儀隊，呈現一場青春熱血的跨國交流演出，引起全場觀眾熱烈喝采。

這場未演先轟動的「屏東交響·橘色狂潮」，昨（二十）日下午在屏東國際滑輪溜冰場登場，吸引大批民眾進場觀賞，現場座無虛席；屏東縣長周春米致贈感謝錦旗，象徵台日團隊間深厚情誼，為此次跨國交流留下珍貴而美好的紀念。

難得的四校共譜青春樂章中，由陣容龐大的南榮國中行進管樂團打頭陣，八十四位八年級新生以「南榮慶典組曲」開場，整齊劃一的舞步及堅強的演奏實力，展現青春昂揚的氣勢；接著屏女儀隊帶來極具藝術性的槍法與隊形，以剛柔交織的槍法、精準的高踏步，帶來充滿韻律與視覺張力的演出，展現「紅色薔薇」的魅力。

廣告 廣告

六十名大學儲備軍官組成的美和科大熊鷹儀隊，則以嚴謹隊形、俐落槍法與具有活力的舞步，呈現出大學儀隊獨有的軍儀美學，演出節奏強烈、氣勢磅礡，讓觀眾充分感受青年世代的勇氣與韌性。

最受矚目的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部壓軸登場，以經典的橘色制服、俐落隊形與充滿感染力的舞步，搭配強而有力的吹奏技巧，帶來多首青春動感的曲目，展現世界級行進樂團的高水準演出，震撼全場，掌聲不絕於耳。