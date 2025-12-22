橘色惡魔首登衛武營 台上告白「真的很喜歡台灣」
記者蔣季容／台北報導
日本「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部與「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部再度訪台，自18日展開「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」活動，昨（21）日首次登上高雄衛武營音樂廳演出，橘高校吹奏樂部大山部長也在台上高喊，「真的很喜歡台灣的朋友！」
文總表示，橘高校衛武營公演由明亮而富張力的〈Where the Eagles Soar〉華麗揭開序幕。上半場座奏演出，同學們接連帶來台日混血歌手一青窈作詞的〈花水木〉、出自經典音樂劇《安妮》劇中的〈Tomorrow〉等曲目，柔和細膩的詮釋，讓音樂廳裡瀰漫溫暖的幸福氛圍。
下半場行進管樂舞台，橘色惡魔特別換上了台灣觀眾從沒看過的藍色制服，獻上輕快明朗的〈戀人是聖誕老人〉，和大家一起迎接即將到來的聖誕節；還有懷舊療癒的木匠兄妹〈Yesterday Once More〉，同學們也用心安排多段精彩的樂器獨奏，讓觀眾一飽耳福。
今年已經高三的橘高校吹奏樂部大山部長說，2025台灣遠征是畢業前的最後一場海外公演，謝謝台灣觀眾從台北、屏東到高雄，一路支持著我們勇往直前，聽到大家熱情的掌聲和歡呼，內心都會有一股幸福的感受，最後也向台下觀眾喊話，「真的很喜歡台灣的朋友！」
更多三立新聞網報導
福原愛懷孕再婚橫濱男！堅稱「無婚內出軌」前妻公開不倫情書狠打臉
十餘通未接電話竟成永別！英雄余家昶擋刀送命 母慟：他是最孝順的孩子
哪些網紅已被中共收買？矢板明夫教用「一條紅線」秒辨別
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
其他人也在看
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 小時前 ・ 4
英勇阻擋張文！57歲余男「不是保全」身分曝光 友人親揭生前事蹟
即時中心／黃于庭報導北捷19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位無辜民眾不幸罹難，凶嫌張文則於作案後墜樓不治。該起事故首位死者余姓男子，第一時間阻擋張文作案，反遭長刀刺穿心臟死亡，其英勇事蹟引發上萬網友鼻酸，還有人傳聞他從事保全工作。對此，余男好友發文澄清他的真實身分，並表示「你的義行應該被宣揚，更值得入忠烈祠」。民視 ・ 1 天前 ・ 32
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 47
福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝
福原愛斷開江宏傑後距今已經4年，而她也將事業重心移往中國發展，沒想到今（22日）福原愛拋出震撼彈，證實再婚懷孕，對象正是過去被拍到的緋聞橫濱男，她挺超巨孕肚受訪時也鬆吐最新現況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17
吳建豪暴瘦到脫相？瘋傳急速瘦身鏟肉20公斤 演唱會露面秀身材全場震驚
F4 成員言承旭、吳建豪、周渝民昨（20日）晚再度攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行第二場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。儘管朱孝天未能參與，但「F3」合體依舊掀起滿滿回憶殺，讓《流星花園》粉絲感動不已，周渝民甚至在舞台上情緒潰堤、激動落淚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
張柏芝三胎都生兒子...竟遭大咖女星虧「全是賠錢貨」 本人8字回應了
香港女星張柏芝跟謝霆鋒離婚後獨自養育兩子，又於2018年秘密誕下一子。近來張柏芝也出席綜藝節目《一路繁花2》錄製，沒想到過程中被女來賓寧靜得知三胎全生兒子後，竟遭對方吐槽：「全是賠錢貨」，相關片段播出後，立刻掀起網友的議論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
影／李多慧跳「露西健康操」超萌畫面曝光 網友敲碗教育部：找多慧重錄一版！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜啦啦隊女神李多慧的台灣經紀人Lala日前在IG宣布回歸，承諾繼續為各位粉絲帶來多慧可愛的日常影片。昨（19）日最新貼文中，多慧...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
聯想《與惡》温昇豪痛心北捷殺人案
北捷、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。《整形過後》監製、主演温昇豪21日與劇中女兒李曼唯（Emma）及飾演脣顎裂患者的曾向鎮一起出席「羅慧夫顱顏基金會」公益座談，場地就在中山商圈的光點台北；被問及震驚各界的此案，温昇豪坦言當然非常痛心，心情應該跟所有人一樣，提醒大家出門在外還是要小心，雖然台灣治安相對比較好，「還是要隨時眼觀四方、耳聽八面，稍微注意一下周遭事物」。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 10
《玩命關頭》男星轉發北捷攻擊影片 外國網友嚇壞「不敢相信發生在台灣」
台北捷運於19日晚間發生的隨機攻擊事件，不僅震驚全台，現場驚悚影片更迅速在國際社群平台上傳播。曾演出《玩命關頭》系列的好萊塢男星泰瑞斯（Tyrese Gibson）也在個人Instagram轉發相關影片，引發大量國外網友熱議，紛紛感嘆對台灣治安的印象大改觀。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 24
獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲
李芷婷父親2021年農曆年前意外摔傷，頭部遭受重創，一度住進加護病房，歷經手術與復健後，病況逐漸好轉。時隔4年，李芷婷日前推出全新創作專輯《海的模樣》，接受《三立新聞網》專訪分享近況，透露父親今年9月至10月間被診斷出罹患失智症，甚至曾將她誤認為姊姊，不過她並未落淚，堅強表示「我不能在爸爸面前哭」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
金宇彬、申敏兒今晚婚禮 「婚紗照公開」李光洙當主持人
金宇彬、申敏兒於20日舉辦婚禮，兩人11月公開喜訊，透露這段長跑10年愛情，將在12月開花結果。稍早，雙方經紀公司也透過社群，公開夫妻倆的婚紗照，只見他們在雪中漫步，回眸露出幸福神情、令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 2
62歲李連杰傳換血、換心 突開抖音帳號喊話回歸！招認27年來保持年輕真實原因
62歲「功夫皇帝」李連杰一度傳出「換心臟」或「換血」維持年輕狀態，他也親上火線闢謠。近日他開通抖音帳號，並一連上傳多則短影片，喊話：「I’m back.（我回來了）」鏡報 ・ 1 天前 ・ 13
李帝勳《模範計程車3》大跳偶像女團舞 張娜拉出道24年首演反派
韓劇《模範計程車3》第3季開播以來穩坐收視冠軍，先後帶出了跨國人口販運、中古車買賣詐欺、運動賽事打假球簽賭、演藝公司設局練習生性賄賂等故事。李帝勳在劇中百變演技無極限，最新播出的劇情中，更大跳偶像女團舞，讓劇迷超驚艷。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
獨家／月老廟求姻緣慘遭「退件」！ 雷嘉汭曝光神明超直白開示
雷嘉汭在電影《叫我驅魔男神》中，飾演與魯蛇男友湯仔（林哲熹飾）攜手對抗魔神「阿修羅」的阿噜米。現實生活中，她有位朋友因「帶天命」會幫人處理一些非科學事件，跟她分享看過有人被附身時，力大無窮的真實經歷，因此她不僅相信驅魔跟神明的存在，也常去新莊地藏庵拜拜。更有趣的是，她目前的名字「雷嘉汭」，正是被神明欽點而來！鏡報 ・ 6 小時前 ・ 1
王齊麟結婚典禮上辦「寶寶性別趴」！運動部長李洋抱病當證婚人：終於有人收服你
體育中心／綜合報導兩屆奧運羽球男雙金牌王齊麟和太太陳詩媛，21日在台北萬豪酒店補辦婚禮，請來的證婚人正是「金牌搭檔」運動部長李洋，抱病出席的李洋在致詞時幽默表示「終於有人能收服齊麟了！」逗得全場哈哈大笑；婚禮上也特別安排了「性別派對」橋段，揭曉王齊麟夫妻即將迎來男寶寶，現場相當溫馨。FTV Sports ・ 7 小時前 ・ 7
Jennie修羅場來了！紅毯才同框前男友KAI 分手GD後「獲頒同獎」
韓國音樂盛事《MMA》頒獎典禮，今（20）日在首爾盛大登場，「10大 TOP 藝人」獎項，巧的是，GD與BLACKPINK 成員 Jennie一前一後上台領獎，這也是兩人分手後，罕見同台，引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
女星嚇傻！離隨機攻擊案發現場「僅4分」決定與兒子取消跨年
北捷隨機攻擊事件震撼全台，距離事發地僅短短數分鐘距離的藝人林美貞，事後回想仍餘悸猶存，直言「真的嚇傻了，離我這麼近」。她也在社群平台發聲，坦言內心受到極大衝擊，更因此打消原本與兒子一同跨年倒數的計畫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
北捷血案引發連鎖炎上！蔡詩芸遭酸「美化黑道」 本人直球回嗆
北捷中山、北車一帶近日發生隨機攻擊事件震撼社會，相關討論延燒至演藝圈。歌手蔡詩芸僅因一句感嘆社會不安，竟遭部分網友牽扯電影題材開酸，她隨即親自回應，直指將社會悲劇怪罪娛樂作品，是錯誤的因果連結。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
獨家直擊／夏于喬帶「孕氣」上工！準媽咪累累打超大哈欠 人逢喜事笑到擠出雙下巴
41歲的夏于喬日前歡喜宣布成功懷孕，嗨喊：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了。」不過不耽誤工作，仍持續拍戲。《鏡報》19日直擊她在台北市民生東路上的社區拍戲，對手演員是禾浩辰，正值下午時間，懷孕初期的夏于喬似乎容易疲倦，打了一個超大哈欠。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 1