橘色惡魔首登衛武營 台上告白「真的很喜歡台灣」

記者蔣季容／台北報導

橘色惡魔登上衛武營音樂廳演出。（圖／文總提供）

日本「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部與「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部再度訪台，自18日展開「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」活動，昨（21）日首次登上高雄衛武營音樂廳演出，橘高校吹奏樂部大山部長也在台上高喊，「真的很喜歡台灣的朋友！」

​

文總表示，橘高校衛武營公演由明亮而富張力的〈Where the Eagles Soar〉華麗揭開序幕。上半場座奏演出，同學們接連帶來台日混血歌手一青窈作詞的〈花水木〉、出自經典音樂劇《安妮》劇中的〈Tomorrow〉等曲目，柔和細膩的詮釋，讓音樂廳裡瀰漫溫暖的幸福氛圍。

​

下半場行進管樂舞台，橘色惡魔特別換上了台灣觀眾從沒看過的藍色制服，獻上輕快明朗的〈戀人是聖誕老人〉，和大家一起迎接即將到來的聖誕節；還有懷舊療癒的木匠兄妹〈Yesterday Once More〉，同學們也用心安排多段精彩的樂器獨奏，讓觀眾一飽耳福。

橘色惡魔特別換上了台灣觀眾從沒看過的藍色制服。（圖／文總提供）

​

今年已經高三的橘高校吹奏樂部大山部長說，2025台灣遠征是畢業前的最後一場海外公演，謝謝台灣觀眾從台北、屏東到高雄，一路支持著我們勇往直前，聽到大家熱情的掌聲和歡呼，內心都會有一股幸福的感受，最後也向台下觀眾喊話，「真的很喜歡台灣的朋友！」

