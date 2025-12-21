橘色惡魔高雄演出 衛武營偕鳳山分局提供安心場域

（中央社記者張已亷高雄21日電）「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部，今天在衛武營演出。鑒於台北隨機攻擊案，高雄提升維安強度，場館旁可見員警警戒；衛武營表示，安管人員將加強警戒，同時協請警方增加巡邏頻率。

「吹響友誼，舞動青春」京都橘高校吹奏樂部2025來台音樂會，下午在高雄市衛武營音樂廳演出，不少民眾在開演前於場館外等候。

帶著孩子前來觀賞演出的張小姐告訴中央社記者，對於台北市近日發生隨機攻擊傷人事件，她坦言「還是會擔心」，要自我提高警覺。

她說，不要一直「低頭滑手機」，要多注意附近環境，包含特殊氣味或其他狀況，同時提醒孩子注意周邊、切勿距離家長太遠；另外，她認為，剛剛搭乘高雄捷運至衛武營時，月台及車廂等處都能看見警察身影，「其實還蠻安心的」。

衛武營表示，非常重視民眾安全，已要求安管人員提高警覺並落實勤務，以及加強對現場可疑狀況警戒與反應；並已協請高雄市警察局鳳山分局增加場館巡邏頻率，提供民眾安心活動場域。

衛武營指出，若民眾發現可疑情況，可通知安管人員協助，或致電場館服務專線「07－2626666」。（編輯：陳仁華）1141221