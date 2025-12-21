橘色惡魔高雄演出 警方到場警戒維護安全 (圖)

立法院在野黨團19日提出賴清德總統彈劾案，「立法院職權行使法」規定立法院得邀請被彈劾人列席說明。民眾黨團總召黃國昌今表示，請被彈劾人列席說明的條文和新國會無關，是賴清德自己在當立法委員的時候就通過的條文，「我不知道賴清德到時候會不會又說，這個條文違憲，你們立法院沒有資格邀請我列席說明」。

自由時報 ・ 1 小時前 ・ 2