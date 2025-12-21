橘色惡魔高雄演出 警方到場警戒維護安全 (圖)

其他人也在看
藍白彈劾賴清德！陳昭姿喊話綠粉：若其他人效法他不也是獨裁？
藍白立院黨團今天在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。民眾黨立委陳昭姿喊話綠粉，若換了一位總統效法賴清德所為，這難道不就是你們最痛恨的「獨裁政權」嗎？她強調，絕不能讓賴清德總統的帝制野心，為台灣民主法治蒙上陰影。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 90
吳建豪暴瘦到脫相？瘋傳急速瘦身鏟肉20公斤 演唱會露面秀身材全場震驚
F4 成員言承旭、吳建豪、周渝民昨（20日）晚再度攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行第二場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。儘管朱孝天未能參與，但「F3」合體依舊掀起滿滿回憶殺，讓《流星花園》粉絲感動不已，周渝民甚至在舞台上情緒潰堤、激動落淚。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
《憲法訴訟法》新制立法程序有重大瑕疵 牴觸憲法即日起失效！
即時中心／林韋慈報導立院藍白黨團去年修正憲法訴訟法，讓憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經由大法官現有總額10人以上參與評議，且違憲宣告人數不得低於9人，導致憲法法庭實務運作困難，民進黨團總召柯建銘等人提起釋憲；憲法法庭今（19）日宣判，新制立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，自本判決公告之日起「失其效力」。民視 ・ 11 小時前 ・ 85
大批警力持長槍戒備小巨蛋！宇宙人開唱繃緊神經 維安升級確保粉絲安全
金曲樂團宇宙人昨晚（20日）第四度登上台北小巨蛋開唱，時隔一年再度與萬名歌迷相聚。然而，日前北捷發生隨機殺人事件，社會氣氛仍顯凝重，為確保粉絲與演出安全，小巨蛋場館外可見大批警力進駐戒備，甚至有員警持長槍巡守，引發現場民眾關注。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
中和區11萬戶老公寓想回春 適用補助要先解決「這事」
新北市有超過95萬戶、屋齡30年以上的老公寓，其中，中和區人口密集，多數為五層樓以下老公寓將近11萬戶，平均屋齡近35年，內政部以特別預算50億挹注於「老宅延壽機能復新計畫」，協助進行「老宅延壽」，內政部多次與民眾接觸，發現民眾最為關心「違建能否一併處理」。中時財經即時 ・ 21 小時前 ・ 1
憲法法庭判《憲訴法》修法違憲 蔡宗珍等3大法官質疑5人憲判無效
憲法法庭今天（19日）判決憲法訴訟法牴觸憲法，大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美隨即共同提出公開法律意見書，認為憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。3人表示，對於憲法法庭無法正常運作的現實困境，根源在於大法官缺額的事實，根本解決之道在於依憲法程序補足大法官缺額。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 831
彈劾案依法請總統說明 黃國昌提醒賴：條文和新國會無關 別說違憲
立法院在野黨團19日提出賴清德總統彈劾案，「立法院職權行使法」規定立法院得邀請被彈劾人列席說明。民眾黨團總召黃國昌今表示，請被彈劾人列席說明的條文和新國會無關，是賴清德自己在當立法委員的時候就通過的條文，「我不知道賴清德到時候會不會又說，這個條文違憲，你們立法院沒有資格邀請我列席說明」。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 2
劉宇寧與任賢齊演唱會再聚首 大連合照再來一張引爆期待值
劉宇寧與任賢齊演唱會再聚首 大連合照再來一張引爆期待值娛樂星聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
天真！癱瘓憲法法庭還嗆「彈劾總統」 綠營傻眼：大法官無法開會
即時中心／高睿鴻報導總統賴清德、行政院長卓榮泰近日表態，為反制國會在野黨，憑藉多數優勢，持續強推有違憲之虞、恐傷害國政及財庫的修法，提出「不副署不執行」方案；如此一來，國民黨及民眾黨，就算在國會完成修法，也可能成為「空包彈」，無實際影響力。這也讓藍白氣炸，今（19）宣布將聯手提案、彈劾賴清德，理由是「反獨裁」；不過，民進黨發言人李坤城立刻反酸，既然反獨裁，怎麼對習近平、普丁等人都噤若寒蟬？民視 ・ 1 天前 ・ 55
隨機砍人案防創傷 北市衛生局24小時心理支持、設置關懷悼念空間
台北捷運昨（12/19）發生隨機砍人案，熟悉的和平街景染上鮮血，畫面觸目驚心；為協助受影響民眾及家屬穩定情緒，台北市衛生局啟動「心理諮詢安心方案」，共有6大措施，確保市民在事件後關鍵期間獲得充分支持。太報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
宇宙人攻蛋警方持長槍維安 女神李心潔降臨團員嗨翻
李心潔特別帶了件花裙要小玉穿上，並好奇詢問宇宙人邀她當嘉賓的原因，吉他手阿奎表示，幾個月前跟李心潔在同個活動演出，因此他們表演時特別賣力，當時就期待能邀請女神當嘉賓。宇宙人又以站位向李心潔告白，逗得李心潔開心說：「這是表白大會是不是？」宇宙人四度攻蛋，不...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 發起對話
川普與9家藥廠達成協議 調降藥品價格
（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普與9家大型製藥公司今天宣布達成協議，將削減政府醫療補助（Medicaid）計畫與現金支付者的藥品價格。這是川普讓美國藥價與其他富裕國家看齊的最新行動。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張文隨機傷人 賴總統慰問傷患、感謝英勇行為
（中央社記者沈佩瑤、賴于榛、溫貴香台北20日電）台北市發生張文隨機傷人案，總統賴清德今天上午到台大醫院慰問傷者與家屬。他感謝英勇制止歹徒的民眾，行為令人欽佩，已要求檢警調等單位全面追查歹徒犯案動機，向社會交代。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 515
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 79
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守
面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 117
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 4 小時前 ・ 45
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 55
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11