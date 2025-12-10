「橘色惡魔」來到屏東 京都橘高校與三校12/20同台交流

日本京都橘高校將於屏東田徑場演出。

▲日本京都橘高校將於屏東田徑場演出。

享譽國際的「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部，將於二十日下午二時在屏東縣立田徑場，與屏東女中、美和科技大學及南榮國中聯手帶來一場青春無敵的行進管樂交流，活動免費入場，歡迎民眾一起熱情應援。

屏東縣府文化處表示，成立於一九六一年的京都橘高校吹奏樂部，以活力滿滿、笑容滿滿的表演風格聞名，其橘色制服更成為永不褪色的象徵。樂團至今已二十次參加全日本行進管樂大賽，並於二０二一至二０二五年連續五年奪下金賞。

另外，他們的足跡遍及影視作品及大型國際活動，今年一月更是第三度受邀至美國參加玫瑰花車大遊行，展現世界級的演出實力。

橘高校自二０二二年受邀來台，成為首個登上國慶舞台的國外表演團體，掀起一陣橘色旋風，之後多次來台，以精準完美的演出、陽光開朗的笑容，征服無數台灣觀眾，這次特別南下屏東，與三所學校同台，校際交流牽起台日友情。

參與共演的三校團員們莫不抱著高度期待，準備大展身手迎接國際級團隊，其中，屏東女中儀隊以槍法剛中帶柔、整齊劃一的步姿著稱，「紅色薔薇」象徵無畏挑戰的堅毅精神。

南榮國中則是高屏地區唯一同時擁有室外行進樂團與室內管樂團的國中，行進管樂團多次在國際賽事中勇奪特優，更受邀赴海外演出；美和科大熊鷹儀隊由 六十名大學儲備軍官組成，以「熊鷹」象徵勇敢與韌性，將海軍陸戰隊槍法與活潑舞步結合，展現獨特的軍儀美學。

文化處表示，當日活動並提供復康巴士接送服務，每位身障朋友限一人陪同搭乘；更多活動詳情，請上屏東縣政府文化處官方臉書查詢。