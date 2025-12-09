「橘色惡魔」來屏東 京都橘高校與三校共舞

▲日本京都橘高校12月20日將於屏東田徑場演出。（圖／中華文化總會提供）

[NOWnews今日新聞] 享譽國際、被稱為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部，將於12月20日下午2時在屏東縣立田徑場與屏東女中、美和科技大學、南榮國中共同帶來青春洋溢的行進管樂交流演出。活動免費入場，邀請民眾一同為熱情澎湃的橘色旋風應援。

▲京都橘高校也將和屏東女中、美和科技大學、南榮國中共同帶來行進管樂交流演出。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府文化處表示，京都橘高校吹奏樂部成立於1961年，以活力十足、笑容滿滿的演出聞名全球，其代表性的橘色制服更成為永不退潮的符號。樂團已20度參加全日本行進管樂大賽，並於2021年至2025年間連續五年奪下金賞。今年1月更第三度受邀參加美國玫瑰花車大遊行，展現世界級水準。

自2022年首次來台成為首個登上國慶舞台的國外團隊後，橘高校多次來台，以精準演出與陽光笑容征服台灣觀眾。此次特地南下屏東，與在地三校共演，深化台日藝術交流與友誼。

屏東女中儀隊以槍法剛柔並濟與整齊步伐聞名，「紅色薔薇」象徵其勇於挑戰的精神；南榮國中為高屏唯一兼具室外行進與室內管樂團的國中，行進樂團多次於國際賽事獲特優並受邀海外演出；美和科技大學熊鷹儀隊由60名大學儲備軍官組成，以結合海軍陸戰隊槍法與舞步展現獨特軍儀美學。

