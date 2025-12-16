「橘色惡魔」屏東交流演出 地點改至潮州國際滑輪溜冰場

記者劉昕翊／綜合報導

因應天氣預報顯示，12月20日屏東降雨機率偏高，屏東縣政府今（16）日宣布，備受期待的「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部臺日交流演出，原訂於當日下午2時在屏東縣立田徑場舉行，將改至「屏東國際滑輪溜冰場」（屏東縣潮州鎮福星路123號）辦理。

日本京都橘高校吹奏樂部受邀來臺展開「2025台灣遠征－吹響友誼，舞動青春」，12月20日將蒞臨屏東，與屏東女中、美和科技大學及南榮國中3校展開行進管樂交流，透過音樂與儀隊展演，促進校際互動，並牽起深厚的臺日友誼。

橘高校以精準完美的演奏、充滿朝氣的笑容，深受臺灣觀眾喜愛，每次演出總是掀起席捲全臺的「橘色旋風」，引發熱烈迴響，此次屏東唯一場演出，考量氣候因素，更改場地至「屏東國際滑輪溜冰場」，誠摯邀請民眾一同共襄盛舉，為來自國內外的演出團隊加油喝采，感受其熱力四射的青春能量。

屏東縣政府今（16）日宣布，備受期待的「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部臺日交流演出，將改至「屏東國際滑輪溜冰場」辦理。（屏東縣政府提供）