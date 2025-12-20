「橘色惡魔」屏東獻演 跨校鬥陣活力四射

記者黃朝琴／綜合報導

「2025 屏東交響・橘色狂潮」昨日下午在屏東國際滑輪溜冰場登場，吸引大批民眾進場觀賞。來自日本、以「橘色惡魔」享譽國際的京都橘高校吹奏樂部，首度前進屏東，與南榮國中行進管樂團、屏東女子高級中學儀隊、美和科技大學熊鷹儀隊，呈現一場熱力四射的跨國交流演出，為冬季的屏東注入最亮眼的青春能量。

全體師生合影 象徵臺日團隊深厚情誼

屏東縣文化處表示，這場演出雖因天候因素臨時調整場地，移至潮州的屏東國際滑輪溜冰場舉行，但觀眾熱情絲毫未減，活動尚未開始便已湧入大量人潮等候入場，現場座無虛席。在正式演出前，屏東縣長周春米特別致贈感謝錦旗，並邀請全體學生與師長共同合影留念，象徵臺日團隊間深厚情誼，為此次跨國交流留下珍貴而美好的紀念，也為整場活動揭開溫馨序幕。

該活動首先由陣容龐大的南榮國中行進管樂團打頭陣，84位8年級新生以「南榮慶典組曲」震撼開場，整齊劃一的舞步及堅強的演奏實力，贏得全場熱烈掌聲。

接續屏東女中儀隊帶來極具藝術性的槍法與隊形，以剛柔交織的槍法、精準的高踏步，帶來充滿韻律與視覺張力的演出，展現「紅色薔薇」的魅力。

美和科大熊鷹儀隊由60名大學儲備軍官訓練團（ROTC）學子組成，以嚴謹隊形、俐落槍法與具有活力的舞步，呈現出大學儀隊獨有的軍儀美學，演出節奏強烈、氣勢磅礴，讓觀眾充分感受青年世代的勇氣與韌性。

最受矚目的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部壓軸登場，以活力滿滿、笑容滿滿、夢想滿滿的風格聞名，一出場即引起全場熱烈歡呼。橘色惡魔以經典的橘色制服、俐落隊形與充滿感染力的舞步，搭配強而有力的吹奏技巧，展現世界級行進樂團的高水準演出，讓全場觀眾沉浸在音樂與肢體語彙交織的震撼當中，掌聲不絕於耳。

以「橘色惡魔」享譽國際的京都橘高校吹奏樂部，首登屏東。（屏東縣文化處提供）

美和科大熊鷹儀隊，加入熱力四射的跨國交流演出。（屏東縣文化處提供）

南榮國中行進管樂團，加入熱力四射的跨國交流演出。（屏東縣文化處提供）