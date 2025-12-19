「橘色惡魔」快閃西門町！ 與「翡翠騎士」合體踩街演出

台北市 / 綜合報導

日本超人氣橘色惡魔、京都橘高校吹奏樂部，昨(18)日再度訪台。晚間現身台北西門町，與同樣享負盛名的翡翠騎士，以及台灣莊敬高職樂儀旗隊驚喜合體。三校超過300人，快閃西門町街頭踩街演出，磅礴陣容也吸引不少民眾到場應援。

跳著輕快整齊的動作，也不妨礙他們穩健吹奏樂器，每回來台都掀起旋風，好久不見的京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」，昨(18)日晚間現身台北西門町，橘高校，精湛演出超吸睛，晚上7點40分出發一路踩街，走到西門捷運站前彩虹地景，道路兩側擠滿人潮，手舉應援布條支持這群青春高校生。

民眾說：「(橘色惡魔)還沒有來台灣之前其實就在注意他們，很棒，他們每一年都很厲害，很高興橘高校跟翡翠騎士能夠來台灣演出，那也祝福他們之後的表演跟活動順利成功。」

不過這次不只有橘色惡魔，東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，有「翡翠騎士」稱號的他們，也來到台灣與橘高校合體，強勢快閃西門町街頭，但台灣在地高校也不落人後。

兩大日本頂尖吹奏樂團，攜手台灣莊敬高職樂儀旗隊，326位學生組成磅礴陣容，一路吹奏到中山堂廣場定點演出，但其實對這兩個日本高校來說，合體並非易事。

主持人說：「他們一個在關西，一個在關東，平常其實根本不會碰面，因為有點距離，他們唯一在日本會碰到的，其實就是比賽的時候。」

橘色惡魔翡翠騎士輪番獻技，從西門町快閃踩街接下來也將南下演出，日本高校吹奏樂隊，用音樂拉近與我們的距離，點亮台灣街頭更留下屬於台日的共同記憶。

