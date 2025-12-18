「橘色惡魔」抵台！今晚北市合體翡翠騎士演出

「橘色惡魔」抵達台灣。（圖／東森新聞）





日本人氣吹奏樂團體再次來台交流演出！有「橘色惡魔」之稱的京都橘高校吹奏樂部與「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，18日晚間以「【吹響友誼・舞動青春 快閃西門】」為主題，首度在台灣合體演出，攜手莊敬高職樂儀旗隊，於西門町展開街頭快閃活動。

「橘色惡魔」吹奏樂部今日下午已抵達台灣，準備進行演出行程，學生們在機場難掩興奮心情，開心與記者揮手打招呼。

日本學生受訪表示，為了這次遠征特別準備了多首新曲，約有5首全新曲目，希望能帶給台灣觀眾不同以往的演出體驗。學生也分享對台灣的期待，希望有機會品嘗在地道地美食，並透過音樂交流留下難忘回憶，為台日文化交流增添青春色彩。

廣告 廣告

今日晚間7時40分起至9時，將會從89豪華影城出發，沿武昌街、漢中街遊行，並在捷運西門站彩虹地景合影後，轉往中山堂前進行定點演出。

更多東森新聞報導

雲豹鬥Volters「台日交流賽」週六登場！林信寬喊話要贏

台日交流賽！雲豹、日本職籃熊本Volters桃園對決 熊本熊萌力助陣

桃機、熊本機場「姊妹機場」推觀光 首辦台日交流活動

