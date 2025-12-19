「橘色惡魔」攜手「翡翠騎士」西門町踩街磅礡演出 20日再襲捲南台灣

日本超人氣「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部，與「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部首度合體，攜手台灣莊敬高職樂儀旗隊快閃西門町街頭，300多位學生組成超磅礡陣容，沿線超過三萬名粉絲將徒步區擠得水洩不通。未來幾天也將襲捲南台灣，粉絲們不要錯過。

臉上掛著甜美笑容，展現熱情與青春活力，「橘色旋風」再度席捲台灣，日本京都橘高校吹奏樂部時隔兩年回到西門町，攜手號稱「翡翠騎士」的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，帶來氣勢磅礡演出。

廣告 廣告

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部。圖／台視新聞

「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部。圖／台視新聞

揮舞樂隊旗，用輕鬆愉快步伐搭配現場吹奏的樂曲，吸引滿滿人潮，東京農業大學第二高等學校吹奏樂部以綠色制服著稱，因此被稱為「翡翠騎士」，這是他們和橘色惡魔首度合體。而台灣的莊敬高職樂儀旗隊也參與遊行，表演毫不遜色。

莊敬高職樂儀旗隊。圖／台視新聞

三校共計超過320位同學帶來陣容豪華的踩街遊行，最後一站抵達中山堂廣場，粉絲們早早就來卡位，直呼精彩。而不只北部很嗨，未來幾天也將襲捲南台灣的嘉義市、高雄、屏東，舉辦音樂演出與交流等活動，持續吹響台日友誼的青春旋律。

台北／劉芝宇、林益新 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

「橘色惡魔」×「翡翠騎士」夢幻共演！台灣演出地點.時間一次看

留下美好回憶想再來！ 陳其邁曝「橘色惡魔」溫暖來信

「橘色惡魔」離台哭了！粉絲衝機場送別 吹奏部長：期待再相見