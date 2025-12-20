「橘色惡魔」攻入屏東潮州！ 聯手台灣多校儀隊演出

屏東縣 / 綜合報導

被封為日本超人氣「橘色惡魔」的，京都橘高校吹奏樂部，今(20)日下午前進屏東潮州國際滑輪溜冰場，與台灣多所學校樂隊及儀隊，同台競演，吸引大批粉絲湧入活動會場觀看。活動主辦單位也特別準備，精緻便當及珍珠奶茶，要讓來自日本的同學們品 嘗 台灣美食。

身穿亮眼橘色服裝，還有輕快樂曲，搭配整齊的舞步，京都橘高校，吹奏樂部，一登場吸引全場觀眾焦點，除了遊行曲，接著這首樂曲還搭配著舞蹈，讓粉絲們看得意猶未盡，有橘色惡魔之稱的，京都橘高校吹奏樂部，今日 下午，受邀前進屏東潮州，國際滑輪溜冰場，與南榮國中行進管樂隊，美和科技大學雄鷹儀隊，屏東女子高級中學儀隊同台競演，也讓大批粉絲湧入活動會場。

記者VS.民眾說：「我們沒有要進去了，(放棄了)對，反正都已經塞滿了。」記者VS.民眾說：「(像你們剛剛排多久)我們排半個小時，附近停車場都沒有了，所以我們停很遠，然後就走過來，結果都沒位置。」民眾說：「可以一邊吹奏，一邊行進，真的是，難怪他們是全日本的第一名。」不僅粉絲到場力挺，活動主辦單位更準備了，甜蜜清涼還有口感的台灣特色，「珍珠奶茶」及便當，要讓日本學生們。

京都橘高校同學說：「好吃。」滿足味蕾接地氣，表演學生說：「很榮幸能被邀請到這裡來展現特色，也很開心能跟各校交流。」表演學生說：「希望下次還有機會。」在屏東潮州演出後，京都橘高校吹奏樂部，將前往下一站，高雄衛武營，繼續用樂曲吹響台日友誼。

