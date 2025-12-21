「橘色惡魔」登衛武營 傳遞溫馨幸福氛圍

記者黃朝琴／臺北報導

京都橘高校吹奏樂部「2025臺灣遠征」系列活動昨日首次登上衛武營音樂廳演出，讓南臺灣粉絲進入世界級的表演場館，欣賞行進管樂隊。

橘高校衛武營公演由明亮而富張力的〈Where the Eagles Soar〉華麗揭開序幕，上半場座奏演出，同學們接連演奏臺日混血歌手一青窈作詞的〈花水木〉、出自經典音樂劇《安妮》劇中的〈Tomorrow〉等曲目，柔和細膩的詮釋，讓音樂廳裡瀰漫溫暖的幸福氛圍。

下半場行進管樂舞臺，橘色惡魔換上臺灣觀眾從沒看過的藍色制服，獻上輕快明朗的〈戀人是聖誕老人〉，和大家一起迎接即將到來的耶誕節；懷舊療癒的木匠兄妹〈Yesterday Once More〉，安排多段精采的樂器獨奏，讓觀眾一飽耳福。

就讀高三的橘高校吹奏樂部大山部長說，「2025臺灣遠征」是畢業前最後一場海外公演，謝謝臺灣觀眾從臺北、屏東到高雄，一路支持著他們勇往直前，聽到大家熱情的掌聲和歡呼，內心有一股幸福的感受，最後也向臺下觀眾喊話：「真的很喜歡臺灣的朋友」。

京都橘高校吹奏樂部「2025臺灣遠征」系列活動，昨日首次登衛武營音樂廳演出。（文總提供）