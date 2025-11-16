橘色惡魔、翡翠騎士台灣遠征 嘉義、屏東加碼演出

記者劉昕翊／臺北報導

日本吹奏樂最強東西軍京都橘高校吹奏樂部、東京農業大學第二高等學校吹奏樂部將於12月來臺展開「2025台灣遠征」系列活動；文化總會今（17）日加碼宣布，除日前公布的3場售票公演，2校還將分別前往320+1嘉義市城市博覽會主題館、屏東縣立田徑場，與在地學子帶來臺日交流演出，出，以能量滿滿的音樂吹響臺日友誼。

此次「2025台灣遠征」系列活動，橘色惡魔和翡翠騎士將以超過250人的豪華編制重返臺灣，獻出日本行進管樂史上首次夢幻共演，除臺北和平籃球館、高雄衛武營音樂廳和嘉義市文化局音樂廳3場售票公演，2校還將驚喜前往嘉義與屏東演出，其中，橘高校吹奏樂部將於12月20日前往屏東縣立田徑場，與屏東女中儀隊、南榮國中行進管樂隊及美和科技大學熊鷹儀隊交流演出；想起上次來臺和在地學生交流的回憶，學生們笑著說，雖然語言不通，但心意能通，非常開心！

農大二高吹奏樂部則預計於12月21日登上「2025嘉義市國際管樂節」音樂廳舞臺（門票12月初啟售），且演出結束後，將移動至「320+1嘉義市城市博覽會主題館」（嘉義市政府北棟大樓預定地）進行快閃演出，透過音樂帶來更多跨文化交流的感動。文總指出，為感謝熱情支持2校的朋友，320+1嘉義市城市博覽會主題館（嘉義市政府北棟大樓預定地）、屏東縣立田徑場的2場演出，開放民眾免費入場欣賞，期待臺日友情長長久久。

此外，文總提醒，2校共演的12月19日在臺北和平籃球館門票現正熱售中，一次購票雙重滿足，特別提供玉山銀行卡友95折購票優惠，並可使用文化幣折抵票價，邀請大家一起到場見證熱血壯觀的行進管樂大共演，更多資訊請持續鎖定文化總會粉絲專頁。

