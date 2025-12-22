橘色惡魔、翡翠騎士南台展現管樂能量 台日交流見證音樂魅力

日本京都橘高校吹奏樂部的橘色惡魔，首登衛武營音樂廳，也感受台灣民眾的熱情。（文總提供）

受文化總會邀請、來自日本京都橘高校吹奏樂部的橘色惡魔，21日首次登上衛武營音樂廳進行公演，不但為台灣帶來充滿元氣、笑容滿滿、夢想滿滿的幸福午後，同時也換上了台灣觀眾從未見過的藍色制服，現場在多段用心安排的樂器演奏中，互動溫馨感人。

橘高校衛武營公演，由明亮而富張力的〈Where the Eagles Soar〉華麗揭開序幕！上半場座奏演出，同學們接連帶來台日混血歌手一青窈作詞的〈花水木〉、出自經典音樂劇《安妮》劇中的〈Tomorrow〉等曲目，柔和細膩的詮釋，讓音樂廳裡瀰漫溫暖的幸福氛圍。

橘色惡魔特別換上了台灣觀眾從沒看過的藍色制服，獻上輕快明朗的〈戀人是聖誕老人〉。（文總提供）

​下半場行進管樂舞台，橘色惡魔特別換上了台灣觀眾從沒看過的藍色制服，獻上輕快明朗的〈戀人是聖誕老人〉，和大家一起迎接即將到來的聖誕節；還有懷舊療癒的木匠兄妹〈Yesterday Once More〉，同學們也用心安排多段精彩的樂器獨奏，讓觀眾一飽耳福！

橘色惡魔首次登上衛武營音樂廳進行公演. （文總提供）

​今年已經高三的橘高校吹奏樂部大山部長說，這次是自己高中畢業前的最後一場海外公演，謝謝台灣觀眾從台北、屏東到高雄，一路支持著我們勇往直前，聽到大家熱情的掌聲和歡呼，內心都會有一股幸福的感受，最後也向台下觀眾喊話：「真的很喜歡台灣的朋友！」

「翡翠騎士」帶來了《神隱少女》的音樂劇。（文總提供）

翡翠騎士參與2025年嘉義市國際管樂節。（文總提供）

而同樣受邀來台的日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，則參與了2025年嘉義市國際管樂節演出，昨日下午在嘉義市文化局音樂廳，帶來全新創作劇碼，演出結束後，還在嘉義市政府北棟大樓預定地，帶來15分鐘戶外快閃活動，吸引上千民眾擠爆會場。演出結束後，熱情的嘉義民眾與翡翠騎士們合影留戀，感謝他們帶來如此美妙音樂與律動。

文總表示，這次邀請2校來台，規畫了3場售票演出，還安排了一系列與多校管樂隊的交流活動，「除了延續台日雙方最熱切、純粹的友誼，也藉著這些演出，讓台灣民眾見證這些同學們跨越國籍的實力與魅力」。

