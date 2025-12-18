橘色惡魔、翡翠騎士及莊敬高職青春合體 快閃西門町

（中央社記者邱祖胤台北18日電）結合日本「橘色惡魔」、「翡翠騎士」及台灣「莊敬高職樂儀旗隊」的「吹響友誼．舞動青春－快閃西門」活動，今晚用音樂及舞蹈占領西門町，為台北西區寒冷夜晚帶來熱情能量，現場樂聲及尖叫聲不斷。

這場青春洋溢的台日交流盛會由文化總會促成，今晚最大亮點就是3校端出曲目，「莊敬高職樂儀旗隊」演出包括西洋天后泰勒絲熱門金曲ME、伍佰「你是我的花朵」。

「翡翠騎士（東京農業大學第二高等學校）」祭出一系列熱門動漫歌曲，包括「我推的孩子」主題曲Idol、「進擊的巨人」的「紅蓮之弓矢」及「鬼滅之刃」的「紅蓮華」。

壓軸的「橘色惡魔（京都橘高校吹奏樂部）」演出Poker Face、TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS與電影「回到未來Ⅲ」主題曲等，配合豐富肢體動態及自帶尖叫聲，熱力四射。

活動從下午就開始聚集人潮，封街區域群眾耐心等待，許多外國觀光客好奇駐足，也有民眾以為又是哪個韓團抵達。

晚間7時40分，3支跨國樂隊、旗隊組成遊行隊伍，從「in89豪華影城」出發，沿著武昌街、漢中街到成都路；8時10分遊行結束，群眾即衝向中山堂快閃會場看完整表演，現場聚集上千民眾。

文化總會秘書長李厚慶接受中央社記者專訪表示，與兩校的緣分來自2022、23年的兩次國慶演出邀請，他們對台灣有非常深厚感情，經常將休業旅行地點設定在台灣，近年台灣也有不少學校前往交流，可見外交事誼不是只有嚴肅面向，像這樣透過學生團體間的往來，也能增加兩國情誼。

李厚慶也表示，這樣的活動不只日本人印象深刻，台灣人也有許多回饋，包括學生抵台後就有各種不同「餵食行動」，以及前奧運金牌選手陳怡安就做了300個手工香皂要送給來訪學生，「這些自發性的、只為表達台灣人心意的行動，無形間形成一種善的循環」。

兩校今天共演後，明天將在台北和平籃球館演出，之後會分別到嘉義、屏東與高雄演出。（編輯：陳仁華）1141218