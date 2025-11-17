橘色惡魔、翡翠騎士台灣遠征 加碼嘉市、屏東

記者劉昕翊／臺北報導

日本吹奏樂最強東西軍─京都橘高校吹奏樂部、東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，12月將來臺展開「2025台灣遠征」系列活動；文化總會昨日加碼宣布，除日前公布的3場售票公演，2校還將前往320+1嘉義市城市博覽會主題館、屏東縣立田徑場，與在地學子帶來臺日交流演出，以能量滿滿的音樂吹響臺日友誼。

管樂史上首次夢幻共演

系列活動中，橘色惡魔和翡翠騎士將以超過250人的豪華編制重返臺灣，獻出行進管樂史上首次夢幻共演，除臺北和平籃球館、高雄衛武營音樂廳和嘉義市文化局音樂廳3場售票公演，2校還將驚喜前往嘉義與屏東演出。其中，橘高校吹奏樂部將於12月20日前往屏東縣立田徑場，與屏東女中儀隊、南榮國中行進管樂隊及美和科技大學熊鷹儀隊交流演出。

廣告 廣告

2場免費入場 見證臺日友誼

農大二高吹奏樂部則預於12月21日登上「2025嘉義市國際管樂節」音樂廳舞臺，演出結束後，將移師「320+1嘉義市城市博覽會主題館」快閃演出，透過音樂帶來更多跨文化交流的感動。文總指出，為感謝熱情支持2校的朋友，320+1嘉義市城市博覽會主題館、屏東縣立田徑場的2場演出，開放民眾免費入場欣賞，期待臺日友情長長久久。

另2校12月19日在臺北和平籃球館共演門票熱售中，可使用文化幣折抵票價，邀大家一起到場見證熱血壯觀的行進管樂精采演出。

橘高校吹奏樂部將於12月20日與屏東女中儀隊、南榮國中行進管樂隊及美和科技大學熊鷹儀隊交流演出。（本報資料照片）

農大二高吹奏樂部預計於12月21日登上「2025嘉義市國際管樂節」音樂廳舞臺。（本報資料照片）