橘色惡魔×翡翠騎士 聯名限定小物販售倒數

記者劉昕翊／綜合報導

橘色惡魔與翡翠騎士來臺系列活動「2025台灣遠征─吹響友誼，舞動青春」日前圓滿落幕，文化總會昨日在臉書公布，應援扇、徽章組、桌墊等「橘色惡魔×翡翠騎士 限定小物」最後販售中，邀請粉絲把握機會，一同延續這份相遇的感動。

日本京都橘高校吹奏樂部與東京農業大學第二高等學校吹奏樂部來臺系列活動「2025台灣遠征」，由玉山銀行、玉山文教基金會和文總共同邀請，文總特別推出活動限定周邊，融合橘色惡魔的熱情橘與翡翠騎士的優雅綠，精心設計6款聯名商品，並邀請來自臺南的漫畫家星期一回收日為2校繪製Q版人物，以及邀請NOVA DESIGN，以「重現美好」為概念，為鐵粉量身定做舞臺造型大禮盒。

「橘色惡魔×翡翠騎士 限定小物」涵蓋應援毛巾、應援扇、徽章組、桌墊、手機掛繩墊片組、壓克力鑰匙圈等6款，所有商品皆為臺灣製造，周邊收入將支持「2025台灣遠征」系列活動。文總表示，「2025台灣遠征」的旅程中，看見牽著孩子的家長、並肩而笑的情侶、青春可愛的學生，還有專程前來、活力有朝氣的長輩，無論是第1次相遇，或一路支持到現在，謝謝給予同學們掌聲和笑容的大家，若也想好好收藏這段相遇，聯名商品最後販售中，邀請民眾把握機會。

文總表示，「2025台灣遠征」的旅程中，無論是第1次相遇，或一路支持到現在，謝謝給予同學們掌聲和笑容的大家。（取自中華文化總會臉書）