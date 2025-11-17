橘色惡魔、翡翠騎士12月訪台！ 加碼「嘉義、屏東」免費快閃演出

台北市 / 武廷融 綜合報導

曾來台演出的日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」今年12月19日將首度與「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部在台灣合體演出，並且展開「2025台灣遠征」系列活動。而文化總會今(17)日加碼宣布，「橘色惡魔」將前往屏東縣立田徑場交流演出，「翡翠騎士」則會到嘉義市城市博覽會主題館快閃演出。

橘色惡魔與翡翠騎士來台系列活動「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」，原訂在台北、高雄、嘉義市公演，其中台北場次更是日本京都橘高校吹奏樂部和東京農業大學第二高等學校吹奏樂部首度合體，第一場共演舞台獻給台灣，而開場表演也特別邀請「莊敬高職樂旗隊」同台演出。

主辦單位文化總會今日加碼宣布，橘高校吹奏樂部將在12/20前往屏東縣立田徑場，與屏東女中儀隊、南榮國中行進管樂隊及美和科技大學熊鷹儀隊同台交流。農大二高吹奏樂部則將在12/21於「2025嘉義市國際管樂節」期間，快閃「320+1嘉義市城市博覽會主題館」（嘉義市政府北棟大樓預定地），透過音樂展現青春與友誼的力量，帶來更多跨文化交流的感動。

文總指出，橘高校的學生們表示非常期待能再回到台灣，和在地學生彼此交流，「雖然語言不通，但心意能通，非常開心！」文總表示，20及21日兩場演出皆開放民眾免費入場，感謝所有支持橘色惡魔、翡翠騎士的朋友，讓台日友情閃閃發光。

