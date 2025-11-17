橘色惡魔、翡翠騎士12月青春攻台 嘉義、屏東免費快閃場曝光

被樂迷封為「橘色惡魔」的京都橘高校吹奏樂部、以及「翡翠騎士」東京農大二高吹奏樂部，今年 12 月將再度來台掀起青春旋風！文化總會今天(17日)加碼宣布，除了先前曝光、已讓粉絲瘋搶的三場售票公演外，兩大日本吹奏強校更將走入嘉義市與屏東，與在地學子一起熱血交流，以音樂吹響台日青春友誼。

此次「2025 台灣遠征」可說史無前例，兩校合計超過 250 人的豪華陣容將再度踏上台灣舞台，也將獻出日本行進管樂史上首次的「夢幻共演」。文總表示，除了台北和平籃球館、高雄衛武營音樂廳、嘉義市文化局音樂廳三場售票演出外，橘高校將於 12 月 20 日前往屏東縣立田徑場 與屏東女中儀隊、南榮國中行進管樂隊、美和科大熊鷹儀隊共同演出。想到上次與台灣學生互動的回憶，橘高校學生笑說：「雖然語言不通，但心意能通，真的超開心！」

而翡翠騎士則將於 12 月 21 日登上「2025 嘉義市國際管樂節」 音樂廳舞台（門票預計 12 月初開賣）。更驚喜的是，演出結束後，團員們將移動至 「320+1 嘉義市城市博覽會主題館」（嘉義市政府北棟大樓預定地）帶來限定快閃秀，讓嘉義市民也能近距離感受日本青春能量。

文總說明，嘉義與屏東兩場戶外交流皆 免費開放入場，希望更多民眾一同感受跨文化交流的感動，讓台日友情陪著音符一起延續下去。

文總提醒，兩校共演的12月19日台北和平籃球館門票現正熱售中，一次購票雙重滿足！特別提供玉山銀行卡友95折購票優惠，並可使用文化幣折抵票價。(編輯：鍾錦隆)