日本學生樂團，橘色惡魔與翡翠騎士首度攜手來台，造成轟動。前一晚才在西門熱血磅礴快閃演出，副總統蕭美琴隨即送給學生們滷肉飯，以及三種元氣滿滿的湯品，願台日之間的良善友誼，生生不息。

日本學生接台灣美食，一個個排好隊收下副總統蕭美琴，送上的宵夜點心，也沒忘記深深鞠躬表達感謝，打開看，裡頭是台灣知名滷肉飯和三種元氣滿滿的湯品，包括干貝燉雞湯、蛤蜊燉雞湯和蒜頭瘦肉湯。學生們興奮地拿起特製購物袋合照，上頭印有台灣美食小吃的圖樣，除了為橘色惡魔與翡翠騎士補充體力，暖胃也暖心，蕭副總統更附上小卡片，願台日之間良善友誼，生生不息！也希望同學們好好休息、蓄積能量，迎接接下來的每場演出，因為幾個小時前，他們才剛結束西門快閃演出。

橘色惡魔X翡翠騎士表演結束後！蕭美琴送滷肉飯、３款湯品打氣

橘色惡魔與翡翠騎士首度攜手來台，副總統蕭美琴隨即送給學生們滷肉飯，以及三種元氣滿滿的湯品。（圖／民視新聞）





這是橘色惡魔與翡翠騎士，首度攜手來台合作，場面熱鬧非凡，搭配台灣的莊敬高職樂儀旗隊，三校超過320位同學一起踩街演出。橘色大軍狂吸粉，來自京都橘高校的吹奏樂部，日本女孩們，邊吹奏樂器，邊跟上步伐。還有東京農業大學第二高等學校的吹奏樂部翡翠騎士，精彩表演讓大小朋友提早來等待，非常值得，現場還有橘色、綠色手幅，讓民眾應援。民眾：「介紹給學生看了，我自己也要來捧場一下，今天本來要上日文課，但是知道後，趕快翹課。」





即便翹課也要來，顯現兩校合體魅力無法擋，光是還沒抵達時機場就有大批粉絲守候，團員紛紛表示，不但期待吃到台灣美食，也見證了台灣人的熱情。日高校橘色惡魔副部長江口同學：「我對台灣的印象就是，這邊的人都很熱情，所以我非常期待，這次能有新的體驗，希望下次還有機會能再來。」文總秘書長李厚慶：「他們都說，他們在日本都不一定能聚在一起，這次有機會在台灣共演，在共演完之後，分別在嘉義屏東高雄來演出。」接下來兩校還會一路南下，先參加嘉義市的管樂節活動，再到屏東、高雄演出，全台跑透透，用音樂進行跨國界跨語言交流。

