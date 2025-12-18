"橘色惡魔X翡翠騎士"台灣合體! 與莊敬樂儀旗隊西門町快閃

生活中心／綜合報導

日本超人氣「橘色惡魔」，京都橘高校的吹奏樂部、跟「翡翠騎士」，東京農業大學第二高等學校的吹奏樂部，首度在台灣合體，今天（週四）晚上，跟台灣的莊敬高職樂儀旗隊快閃西門町，下午就有民眾來等待。

橘色惡魔來了！週四晚間快閃台北西門町，還首度跟翡翠騎士合作，以及台灣的莊敬高職樂儀旗隊，三校超過320位同學一起來踩街演出。晚上7點40分，從西門町的影城出發，沿著武昌街、漢中街，來到西門捷運站前，再到中山堂做定點演出。超卡哇伊的橘色大軍，狂吸粉，來自京都橘高校的吹奏樂部，日本女孩們，邊吹奏樂器，邊跟上步伐，一點也沒偷懶。還有東京農業大學第二高等學校的吹奏樂部翡翠騎士，精彩表演讓大小朋友提早來等待，非常值得，現場還有橘色、綠色手幅，讓民眾應援。

不少民眾提早領「手幅」等待應援。（圖／民視新聞）





民眾：「因為我音樂課的爵士樂，有介紹SingSingSing，我就特別選（橘色惡魔）的版本，因為我覺得非常的青春洋溢，我想說我都介紹給學生看了，我自己也要來捧場一下，前年（國慶表演）沒看到，只看到他們跟我揮手，所以今年不甘心又跑來了，今天本來要上日文課，但是知道後，趕快翹課，抱歉老師。」這次兩所學校吸引很多音樂愛好者，抵達台灣時，大批粉絲來到桃機，等候卡哇伊大軍，其中有團員說，最想喝珍奶，儘管日本也有，但還是想嚐嚐道地的台灣味。日高校橘色惡魔副部長竺沙同學：「我之前有來過台灣，最讓我印象深刻的是，我們在表演的過程中，台灣的民眾非常熱情，讓我們很感動的，希望這次也能繼續獲得大家的鼓勵。」





橘色惡魔、翡翠騎士，堪稱日北最強東西軍，首度合體來台演出。（圖／民視新聞）





日高校橘色惡魔指揮奧田同學：「為了這次來台灣的演出活動，我們準備了5首新的曲目，請大家敬請期待。」日高校橘色惡魔副部長江口同學：「我對台灣的印象就是，這邊的人都很熱情，所以我非常期待，這次能有新的體驗，希望下次還有機會能再來。」可說是日本關東、關西最強夢幻共演，接下來還會一路南下，先參加嘉義市的管樂節活動，再到屏東、高雄演出，全台跑透透。文總秘書長李厚慶：「他們都說，他們在日本都不一定能聚在一起，這次有機會在台灣共演，同時他們也會兵分兩路，在共演完之後，分別在嘉義屏東高雄來演出。」文總也說，得感謝台日友好，才能促成這樣的合演，用音樂來交流，跨國界、跨語言，前奏一下，你懂我懂，溝通0距離。





