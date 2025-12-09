橘色旋風來了！京都橘高校南下 與屏東3校20日同台交流

日本京都橘高校12月20日將在屏東田徑場演出，並與屏東女中、美和科技大學及南榮國中交流。（中華文化總會提供／羅琦文屏東傳真）

曾多次來台交流、登上國慶舞台的「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部， 12月20日下午2時將於屏東縣立田徑場，與屏東女中、美和科技大學及南榮國中3校聯手，帶來一場青春無敵的行進管樂交流，屏東縣政府邀請民眾一起熱情應援。

屏東縣政府文化處表示，成立於1961年的京都橘高校吹奏樂部，以活力滿滿、笑容滿滿的表演風格聞名，其橘色制服更成為永不褪色的象徵。樂團至今已20次參加全日本行進管樂大賽，並於2021至2025年連續5年奪下金賞。除此之外，他們的足跡遍及影視作品及大型國際活動，今年1月更是第3度受邀至美國參加玫瑰花車大遊行，展現世界級的演出實力。

屏東女中學儀隊剛中帶柔，表演具創意為特色。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

美和科技大學熊鷹儀隊特色以海軍陸戰隊槍法結合活潑舞蹈。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

南榮國中行進管樂團在國際賽事曾多次勇奪特優。（屏東縣政府提供／羅琦文屏東傳真）

橘高校自2022年受邀來台，成為首個登上國慶舞台的國外表演團體，掀起一陣橘色旋風，之後多次來台，以精準完美的演出、陽光開朗的笑容，征服無數台灣觀眾。此次特別南下屏東，與三所學校同台，校際交流牽起台日友情。

文化處表示，屏東女子高級中學儀隊以槍法剛中帶柔、整齊劃一的步姿著稱，「紅色薔薇」象徵他們無畏挑戰的堅毅精神。南榮國中則是高屏地區唯一同時擁有室外行進樂團與室內管樂團的國中，行進管樂團多次在國際賽事中勇奪特優，更受邀赴海外演出。美和科技大學熊鷹儀隊由60名大學儲備軍官組成，以「熊鷹」象徵勇敢與韌性，將海軍陸戰隊槍法與活潑舞步結合，展現獨特的軍儀美學。參與共演的3校團員們莫不抱著高度期待，準備大展身手迎接國際級團隊。

文化處表示，當日活動並提供復康巴士接送服務，每位身障朋友限1人陪同搭乘，如有需求請於12月13日前，洽各區預約專線訂車（屏北區 08-7386626、08-7372363；屏中區 08-7887433、08-8218947；屏南區 08-8892293 ＃403）。

