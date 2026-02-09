橘色浪潮夢碎！泰改革派人民黨民調看好卻落敗 執政「泰自豪黨」勝出
編譯張渝萍／綜合報導
泰國8日舉辦眾議院大選，目前開票進度達94%，由保守派、現任總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）所屬的「泰自豪黨」獲得193席位，預計將會是拿下最多席次的政黨，可繼續執政。而原本民調領先、聲勢看好的改革派「人民黨」（People’s Party）表現不如預期，僅在500席中拿下118居次位；而代表前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的民粹政黨「為泰黨」則獲74席落後。
執政黨「泰自豪黨」出乎意料獲勝
綜合美媒與BBC報導，執政的「泰自豪黨」在這次選舉中出乎意料勝利，不僅是本世紀以來王室建制陣營首次贏得選舉，也代表著新興進步勢力遭到重大打擊。
雖然目前沒有任何政黨預計能取得絕對多數，但阿努廷幾乎可以確定將繼續留任總理。他的泰自豪席次預料將超過2023年、上一次選舉的兩倍。
總理阿努廷表示，他的成功屬於「所有泰國人民，不論你是否投票給我們」，因為他的政黨表現出乎意料，打破了原本民調普遍看好改革派「人民黨」領先的預測。
改革派「人民黨」表現不如預期
改革派「人民黨」前身為無緣當總理的皮塔（Pita Limjaroenrat）領導的「前進黨」，該黨在2023年選舉掀起的橘色旋風，贏得眾院多數席次，卻遭未經民選的參議院阻擋而無法執政。
人民黨黨魁納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）似乎已承認敗選，並表示如果阿努廷能夠成功組閣，人民黨將準備轉入在野。
這個令人震驚的結果，對人民黨而言是一次重大打擊。該黨原本預期能在三年前的勝選基礎上更進一步。然而，外界普遍預期的支持年輕、理想主義候選人的「橘色浪潮」並未出現。
8日晚間，在曼谷市中心人民黨總部，少數支持者帶著沉重心情關注開票結果。21歲的傳播系學生帕塔拉南（Phattaranan Saengsrichai）反映出許多年輕選民對改革的期待。她表示：「泰國沒有進步，甚至比鄰國退步，原因在於舊有政治集團長期主導政治並保護自身利益。」
泰國的民調經常失準，選後勢必會有大量分析，探討阿努廷如何將原本規模不大、以地方為主的泰自豪黨，打造為如此強大的選舉機器。
在泰國的選舉制度下，80%的國會席次由單一選區、相對多數制（first-past-the-post）決定，其餘20%則依全國得票比例分配。
泰自豪黨勝選關鍵？
報導指，在去年與柬埔寨爆發兩次短暫邊境衝突後，阿努廷利用高漲的愛國情緒，讓其政黨成為保守派的主要代表，承諾捍衛君主制與軍方等傳統泰國體制。
他以強硬的民族主義立場與民粹式補貼政策作為競選主軸，但勝選的關鍵，也在於他成功爭取地方權力掮客的支持。
此外，他還將多位以專業與能力著稱的知名技術官僚納入競選核心，成功擴大政黨吸引力。
人民黨則在不分區比例代表票中表現較佳，但相較2023年表現，似乎流失部分支持，且因缺乏地方層級的人脈網絡，始終難以彌補劣勢。
為泰黨居三 席次下滑
第三大競爭勢力是塔克辛家族的「為泰黨」，目前僅拿下74席，較2023年大幅下滑。該黨過去長期主宰選舉，並以包裝精良的民粹政策著稱。
2023年在前進黨被阻止執政後，為泰黨曾組成聯合政府，但兩位總理先後遭到一向干預政治的憲法法院解職。之後又因被指控處理柬埔寨衝突不當，讓為泰黨聲譽而受損；此外，該黨精神領袖、前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）去年 9 月入獄，更進一步打擊了黨的形象。
經濟狀況是許多選民最關心的議題。家庭負債創下新高，經濟成長也遠低於以往。
泰國政治動盪20年礙經濟
分析指出，自2005年以來，泰國已出現10位總理，長期政治不穩被認為造成經濟停滯，儘管曾被視為亞洲成功典範之一，經濟停滯讓泰國在區域競爭中逐漸落後。
過去二十年的政治動盪，讓泰國從一度有望躋身富裕國家之列的經濟體，轉變為成長停滯、債務攀升、不平等擴大且勞動人口萎縮的區域落後者。短期而言，缺乏深層改革或許能帶來穩定，但未必能推動長期成長。
亞洲集團（The Asia Group）東南亞董事總經理蕭（Andrew Shaw）表示：「從企業與投資者的角度來看，政府延續性與政策能快速執行，可能是最重要的結果。」
