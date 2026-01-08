橘色、橄欖綠色大不同 國軍飛官穿著飛行服因任務而異

花蓮空軍基地1架第5聯隊的F-16AM型戰機（6700號）6日晚間驚傳失事，機上的辛柏毅上尉疑似彈射跳傘，迄今仍在全面搜救當中；而飛官尚未配發防寒飛行服也引發關注。此外，外界還注意到飛行員身上穿著的飛行服有不同顏色，其實都各有用意。

穿著 橄欖綠色飛行服的 F-CK-1 MLU戰機飛官。(圖/軍聞社)

目前空軍飛行員的飛行服是沿用美軍樣式，採用方便穿脫的連身設計，主要有橘色、橄欖綠色2種。一般在空軍基地開放時常見的橘色飛行服，原本是用於大多數飛行任務時穿著，主要基於安全因素，如果飛行員緊急跳傘、降落地面或海上時，衣服亮眼的橘色有利於搜救人員在搜尋時，盡可能於最短時間內找到飛行員。

至於橄欖綠色飛行服的設計目的，其實就跟綠色軍服或迷彩服相同，希望達到偽裝掩護的效果，當飛行員跳傘降落到野外時，較容易掩蔽自己的行蹤。事實上，為了達到同樣的偽裝目的，在越戰期間，美軍飛行員便曾穿著虎斑迷彩飛行服；此外在1990年代波斯灣戰爭之後，為了配合沙漠地區環境，沙色飛行服也成為美軍飛行員的制式飛行服。

F-16AM/BM接裝典禮上，飛官全部穿著 橘色飛行服。 (圖/軍聞社)

勇鷹號高教機的教官穿著 橘色飛行服 。(圖/軍聞社)

目前空軍為了因應敵情，不論是噴射或螺旋槳軍機、直升機，基本上飛行員、機組員在飛行任務時都是穿著橄欖綠色飛行服，只有少數特殊場合（如成軍典禮）會穿著橘色飛行服。而空軍官校、飛訓部主要擔負飛行訓練任務，因此學員、教官也大多穿著橘色飛行服。

至於陸軍航特部的直升機飛行員、機組員，飛行服穿著方式同樣沿用空軍的作法，除了訓練飛行時會穿著橘色飛行服，大多數穿著橄欖綠色飛行服。此外，海軍反潛直升機的飛行員、機組員，為了提高海上獲救機率，主要還是穿著橘色飛行服。

穿著橄欖綠色飛行服的 陸軍CH-47SD直升機機組員。(圖/軍聞社)

穿著 橘色飛行服的 海軍S-70C(M)反潛直升機飛行員。(圖/截自海軍臉書)

