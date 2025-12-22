「橘貓變身會走路的雞腿！」網笑翻：功夫了得

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

當橘貓遇上鏡頭，竟意外變成「會走路的大雞腿」！近日，一段可愛的畫面在社群軟體上瘋傳，吸引上萬人點閱觀看，還有網友笑稱：「這隻貓根本雞腿的代言人！」

一名網友日前在YouTube上分享一段影片，當她在公園散步時，意外捕捉到奇特的一幕。畫面中，只見一隻大橘貓正以奇怪的姿勢從椅子上跳下來，當他湊近一開，原來是橘貓從椅子上下來時沒站好，才以倒立的方式搖搖晃晃的走了幾步。而橘貓似乎也察覺自己跌倒的樣子被拍下，立刻「假裝沒事」地側躺在地上，露出一臉若無其事的表情，彷彿在說：「人類，剛剛那段別放上網啊！」

影片上傳後，在YouTube上掀起熱烈討論，不少人笑翻留言：「表演特技，橘猫好可愛喔～」、「最後不失尷尬的美人側躺真可愛」、「居然兩腳朝天還是個大雞腿走路」、「橘貓都沒想到自己這般厲害」。

