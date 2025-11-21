橘5路公車行車糾紛台北客運：配合調查強化駕駛管理

臺北汽車客運股份有限公司（下稱臺北客運）表示，昨（廿一）日上午該公司橘5路公車於行駛中和區時，與一名腳踏車騎士發生行車糾紛，所幸並未造成碰撞，但情況一度相當危險。公司已調閱行車紀錄影像，以釐清事發經過，並將配合主管機關後續調查。

臺北客運說明，昨天上午九時二十八分，橘五路公車行經中和區中正路與錦和路口時，因前方有腳踏車騎士行駛，吳姓駕駛長短鳴喇叭提醒，疑似引起騎士不悅。之後，公車自中和國民運動中心站牌發車後正常起駛，該騎士卻突然切入車頭前方，迫使駕駛緊急煞車避免碰撞，不僅危及騎士本身安全，也可能造成車內乘客受傷，情況極為危險。

事發後，該騎士續至公車車窗旁與駕駛長理論，駕駛長因情緒受影響而下車與對方爭執。臺北客運強調，駕駛長下車與用路人衝突並不妥當，公司亦不予允許，已依規定要求所屬駕駛長面對突發狀況時應保持冷靜，避免與用路人發生衝突，必要時應報請警方處理。

臺北客運指出，已調閱行車紀錄影像，將完整還原事發經過，必要時亦將配合主管機關調查，提供相關資料協助釐清責任。公司後續也將強化駕駛情緒管理等教育訓練，並呼籲所有用路人應相互尊重、遵守交通規則，更不要對公車有故意挑釁行為，以免危及車上乘客安全。