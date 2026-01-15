橙的去年營運改寫近9年新高

財經中心/綜合報導

胎壓監測系統(TPMS)大廠橙的電子（4554)12月合併營收為3,567萬元，月增7.9％。累計2025年全年合併營收達4.9億元，較去年同期成長21.26％，並改寫近9年新高水準。

橙的表示，集團持續深耕AM、OEM等多元市場渠道，並依據不同區域需求制定差異化策略，有效擴大市場滲透率與品牌影響力，加上，全球汽車安全規範與消費者對車輛智能化、安全性的需求推動，挹注2025年AM業務在美洲、歐洲市場分別較前一年度同期明顯成長108.48％、28.06％水準，進一步推升2025年全年營收創近9年新高水準。

根據國外研究機構GII Global Information研究報告指出，隨著感測器技術持續進步、車輛安全法規趨嚴及售後市場需求提升，使TPMS不再是附加安全配備，而逐漸成為智能車載電子系統的重要組成部分，預計2032年全球TPMS市場規模將成長至240.8 億美元，年複合成長率約10.07％，有助於奠定橙的未來良好接單利基。

展望2026年第一季，橙的將持續觀察物料調配時程、以及訂單交期安排，同時仍強化胎壓監測系統於歐洲、美洲等售後服務市場的競爭優勢，規劃建置整合TPMS模組、感測器、維修配件及技術支援資訊的B2B線上銷售平台，並提升當地物流服務，透過數位化銷售與線上即時下單機制，讓當地輪胎連鎖與維修通路能更便捷地採購所需零組件，不僅提升下單效率與服務即時性，更進一步提升市場滲透率與客戶黏著度，為集團未來營運注入穩定成長動能。