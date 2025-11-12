橙的3Q三率三升 單季1.09元創新高

【記者柯安聰台北報導】橙的電子（4554）公布2025年第3季合併營收1.4億元，較去年同期成長48％，創近16季單季新高，受惠歐美地區銷售表現挹注，第3季營業利益1657萬元，年增607％，稅後淨利2878萬元，年增322％，每股稅後盈餘1.09元，年增276％。



橙的表示，受惠於旗下美洲地區客戶拉貨需求，維持穩定成長態勢，同時，歐洲市場延續經銷與直營並行的雙軌銷售策略，有效提升區域滲透率，助力新通路客戶的拓展，挹注2025年前3季美洲、歐洲地區營收占比分別達到23％及51％。



橙的指出，集團近年更加著重在AM市場的開發拓展，前3季AM業務銷售佔比已攀升至85％，有效挹注整體獲利能力，進一步提升營運效率與資源運用效益，同時持續透過數位轉型強化客戶服務、產線效率優化等面向，精進營運成本及費用控管，另外，受到歐美即將進入旺季前的拉貨效益，且匯率影響有回升效果挹注下，2025年第3季單季毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別攀升至43％、12％、21％水準，明顯較去年同期的41％、2％、7％繳出三率三升表現。



展望第4季，橙的仍持續強化胎壓監測系統於歐洲、美洲等售後服務市場的競爭優勢，並規劃建置B2B線上銷售平台與提升當地物流服務，該B2B線上銷售平台將整合TPMS模組、感測器、維修配件及技術支援資訊，透過數位化銷售與線上即時下單機制，讓當地輪胎連鎖與維修通路能更便捷地採購所需零組件，提升下單效率與服務即時性，此外，橙的亦同步持續深化TPMS的研發設計技術，整合各車廠更多不同年份的不同車款之TPMS覆蓋率，有助於提升良好市場競爭力，創造未來營運良好動能。（自立電子報2025/11/12）