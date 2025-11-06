橙縣爾灣社區數百隻老鼠橫行 引爆鄰里恐慌

南加州位於橙縣爾灣（Irvine）的一處住宅，近日大量老鼠滋生，引發鄰里恐慌，居民投訴，認為這已不只是普通的居家衛生問題，而是影響整個社區的公共安全危機。

據KTLA電視台報導。發生鼠患民宅位於Typee Way，長期無人居住，鄰居表示，該宅內三位居民因住院而長期不在家。隨著時間推移，附近住戶開始發現老鼠在住宅附近不斷出沒，甚至入侵自家庭院與車道。

華人居民Amanda Peng表示，鼠患造成的影響已經殃及日常生活。她說：「我們到處都看得到老鼠。帶狗散步時會遇到，甚至路口都傳出臭味。」，她還說，甚至不敢把車停在車道上，因為發現老鼠躲進汽車引擎蓋裡，車內到處是排泄物與尿漬。

廣告 廣告

報導說，面對鼠患惡化，鄰居們已經成立群組討論應對方式。一名鄰居還表示，已聯繫發生鼠患的住戶家人，對方對現況感到難過並表示歉意，並同意請專業滅鼠公司介入清理。

滅鼠公司Twin Home Experts 的專家舒爾克（David Schuelke）進入屋內後，拍攝到驚人畫面：地板堆滿垃圾與雜物，廚房水槽堆滿碗盤，老鼠在室內自由走動，甚至直接喝水龍頭的水，絲毫不怕人。舒爾克認為，這些老鼠明顯已在屋內長期繁殖，「這可能是我們處理過最嚴重的鼠患之一。類似規模的案例大概五年才遇到一次。」他指出，估計屋內很可能有數百隻老鼠。看來有人曾經餵食過牠們，使牠們像被馴養一樣留在室內。

報導說，爾灣市政府證實，已與屋主合作，並啟動一項特別程序，只要取得住戶許可，市府即可進入處理，而不必等候冗長法律程序。市府強調，社區公共衛生受到威脅時，必須加速處理，以保障周遭居民安全。

目前，鄰居們仍感到憂心，不僅擔心傳染疾病，也害怕老鼠進一步入侵社區住宅。有人已向城市衛生單位報案，也正在尋求法律與專業支援。華人Amanda Peng表示，大家只希望生活回到正常，「我們不是想責怪誰，只是想把問題解決。這已經不只是某一戶人家的問題，而是整個社區都受到影響。」

更多世界日報報導

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

參院第14次投票又沒過 聯邦政府關門邁35天

川普光環褪？民主黨贏2州長、紐約市長選舉重點一覽