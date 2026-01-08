機上有3百人！日航客機起飛前「撞上跑道燈」 航班深夜急取消

日本福岡機場昨（7）日發生碰撞事件。日本航空（JAL）一架原定飛往東京羽田機場的客機，在跑道轉彎時因操作不當撞上指示燈，導致輪胎損壞、航班取消。

日航一架客機撞上福岡機場跑道的指示燈。（圖／NNN）

《日本電視台》與《NHK》報導，根據福岡機場營運公司等消息來源，當地時間昨晚9時半許，日航332班機在移動至跑道準備起飛前往羽田機場時，因無法完全轉過彎道，導致前輪撞上指示燈。

客機在跑道上動彈不得後，於晚間11時許返回停機坪，航班隨即宣布取消，大部分乘客被安排改搭8日的其他班機。事故造成機體前方右側的一個輪胎損壞，一個指示燈破損，機上乘客及機組人員共300人無人受傷。

一個跑道指示燈破損。（圖／NNN）

國土交通省福岡機場事務所判斷，當事客機在沿著跑道轉彎時過度向外偏移是事故主因。日航表示，將詳細檢驗當時狀況。該架客機已更換輪胎並於8日上午11時許自福岡機場起飛前往羽田機場重新進行整備作業。

國土交通省航空局已認定這起事件不構成可能導致航空事故的「重大事故」。福岡機場營運公司指出，8日的其他航班運作未受影響。

