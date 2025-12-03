機上過半乘客靠窗「搶拍富士山」！前機師揭1關鍵急喊：危險了

生活中心／李紹宏報導

台灣人愛去日本旅遊，往返航班班次多，無論飛往成田或羽田，只要天候良好，旅客常能在起降時從高空俯瞰富士山美景。近期有乘客分享機艙內畫面，提到機長廣播有提醒右側窗外可見富士山，結果機艙內大批旅客紛紛往右側靠窗處聚集。對此，有前機師警告，這樣的行為可能會引發飛安問題！

富士山美景讓人陶醉，許多旅客會在搭飛機時選好位置，拍富士山。(圖／PIXABAY)

根據《民視新聞網》報導，一名郭姓乘客坐在飛機上分享機上狀況，在航班起飛約20分鐘後。，機長廣播「右側窗外能看到富士山」，不少人解開安全帶並聚集拍照，但整個過程時間很短，並未明顯感受到機身傾斜，幾分鐘後大家就回到座位。

廣告 廣告

空中欣賞富士山有訣竅？什麼行為反而可能影響飛安？

事實上，曾有專家在臉書上分享機上看到富士山的小秘訣，例如「去程的時候請選左邊靠窗位置，回程選右邊靠窗位置」，此外還要避開中間機翼位置，也提醒旅客可以估算一下，經過富士山的時候「天要是亮的」。

不過對此，前機師張志豪指出，短時間大量乘客移動，可能讓飛機的平衡產生些微變化。雖然一般巡航階段問題不大，對飛安不會造成顯著影響，但如果長時間存在載重不均的情況，可能使油耗增加，飛行姿態也會受到影響。

有台灣乘客分享，當時在班機上，超多乘客擠到右邊座位，搶拍富士山；此舉讓前機師警告恐有飛安疑慮。（示意圖／PIXABAY）

張志豪提醒，起飛與降落階段對重心變化較敏感，乘客仍應保持就座並繫上安全帶。此外，在非必要時離開座位、聚集拍照，也可能在遇到亂流或緊急狀況時降低逃生效率。

因此，若想欣賞富士山，最安全、最有效的方法仍是事先選好座位，而不是在機上隨意走動。

更多三立新聞網報導

「北台灣最大夜市」突宣布收攤！最後營業日曝光 居民不捨

老翁出國旅遊猝死 遺體返家「心臟不見了」！家屬怒吼求真相

球迷震驚！統一獅高志綱遭爆外遇「女星林倪安」 女方超扯對話曝光

藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強

