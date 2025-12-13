機上「行動電源起火」乘客嚇壞！ 泰亞航：旅客輕微燙傷

非當事行動電源。（示意圖／Pixabay）

為了飛行安全，許多航空公司現行規定，搭機時乘客不得使用行動電源。然而，13日有網友指出，早上搭乘飛往日本札幌的班機，在起飛後不久，機艙內伴隨刺鼻煙霧，疑似是乘客攜帶的行動電源起火，讓原PO嚇壞直呼「在飛機上遇到失火的機率是多少，第一次覺得離死亡這麼近」。對此，泰國亞洲航空證實此事，指班機依原定時程正常抵達，並透露該名乘客受到輕微燙傷。

13日一名網友在社群平台Threads發文指出，搭乘從桃園機場飛往北海道札幌的班機，不料起飛後不到半小時，機艙內突然出現煙霧，接著空氣中瀰漫煙硝味，疑似是乘客的行動電源起火。從原PO拍下的影片可見，機艙內冒出灰白色煙霧，空服員緊急上前處理，拿著水瓶滅火，而周圍的乘客也紛紛離開座位，機艙內一度陷入混亂。原PO驚險直喊：「在飛機上遇到失火的機率是多少？第一次覺得離死亡這麼近，謝謝保佑，大家平安無事」。

對此，泰國亞洲航空指出，13日上午從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班，這起事件發生於飛行途中，經評估確認未影響飛航安全，班機遂依原定時程正常抵達目的地，泰亞航步籲民眾應購買合格的行動電源。

另外，泰亞航指出，該名攜帶行動電源的旅客輕微燙傷，班機抵達後經地面人員確認，並欲協助其送醫，但旅客選擇繼續行程。

