「機具女神」退出光復災區！私人募款爆爭議 19萬金流明細要公布了

莫莫（中）遭罹難者家屬指控，私人募款金流不明，爭議持續延燒。（圖／翻攝自Youtube @良繭 Liang Jian）

花蓮縣馬太鞍堰塞湖於9月23日下午2時許發生溢流，造成光復鄉災情慘重，許多熱心的人紛紛前往災區，協助災民修復家園。其中就出現一名自稱「機具女神」的重機具志工「莫莫」，在未經家屬同意的情況下「利用罹難者家屬名義」募款，引發家屬不滿，質疑金流去向、動機不單純；莫莫的募款帳戶也遭到凍結。爭議持續延燒，莫莫昨（31）日宣布退出災區，將公布金流明細。

莫莫於10月31日下午在《Threads》發文，表示她已決定要撤出光復，其他成員願意留下來是個人的選擇，未來成員是以個人名義默默為花蓮（光復鄉）付出，由他們帶來的怪手做到當天，後續會好好處理退場事宜。

莫莫也向在地人表示，「過去造成的紛擾我們願意道歉，是我們思考不周」。後續後端財務公關會整理好所有付款明細、收款明細，清楚向外公佈，同時還會諮詢金融、法律相關專業進行對帳、備案、聲明等事宜。

莫莫還說，謝謝各位村民、民間團體、廠商們、特搜隊、消防、各路超人、義廚、還有莫莫團體內部外部的人員們，「你們辛苦了」。謝謝這些日子大家給他們的關愛以及鼓勵，感動的淚水大家也流了不少，家園快快恢復。謝謝叔叔阿姨每天等他們回來熱好一碗湯一碗飯，一間溫暖的家，像家裡的長輩在照顧我們，真的謝謝能遇到大家。

看到很多很多的屋主打從心底開心的笑，莫莫表示很感動，「一切不容易，但我們做到了，別人從外面挖進來，我們從裡面挖出去。」

莫莫總計募得19萬9756元。（圖／翻攝自Threads @mo_er0729）

此前，有罹難者家屬控訴，所有車資、住宿，都是自己包車過去，還有所有東西，「認識的所有的人，每個人都是自掏腰包的耶，忽然之間告訴我們有募款，募款的車子在哪裡？」衷心蓮盟召集人顏維勳也說，莫莫團隊以私人帳號募款，讓人匪夷所思。莫莫總計募得19萬9756元，用途包括租借大型怪手以及相關支援作業，如今資金用罄，宣布離開災區，金流明細持續受矚。

