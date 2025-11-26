機器人和人工智慧重塑中國製造業 「黑暗工廠」逐漸普及

中國一位服裝設計師表示，借助人工智慧，製作樣品的時間縮短70%以上。（圖片來源／unsplash）

《華爾街日報》報導指出，為了遏制美國總統川普重奪全球製造業的企圖，中國的工廠和港口正在學習利用機器人和人工智慧（AI）技術，以更快的速度、更低的成本和更少的工人生產和出口更多商品。

例如，美的集團是一家電器製造商，它部署機器人，在「AI工廠大腦的指導下工作，該大腦如同中樞神經系統一般，控制荊州工廠。」

在中國廣州美的工廠，庫卡（KUKA）機械手臂正在空調組裝線上作業。

美國OpenAI執行長奧特曼希望AI能夠治癒癌症。特斯拉的執行長伊隆.馬斯克看好，人工智慧機器人將消除貧窮。

至於中國的公司專注於更實際的事情：製造更好的洗衣機。

製作樣品的時間縮短70%以上

中國在AI科技的長期發展目標不亞於美國科技巨頭，但是短期的首要任務是鞏固未來幾十年內作為世界工廠的地位。由於中國國內成本上升和美國關稅增加，威脅中國出口，保持世界工廠的寶座已不再有保障。

在中國這個幅員遼闊的國家，數十家公司正致力於變革生產和出口的每一個環節，政府和私人部門投入數十億美元的技術研發，正是推動這項變革的動力。

一位服裝設計師表示，借助人工智慧，製作樣品的時間縮短70%以上。在中國內陸地區，洗衣機的生產也由AI「工廠大腦」控制。

在中國前幾大的港口，貨櫃在自動駕駛卡車上飛馳，幾乎看不到任何工人，港口的調度也由人工智慧完成。

參與中國相關工作的管理人員比喻工廠的未來像是能夠自主思考和行動的生物體，超越傳統自動化工廠預先設定的程序化任務。

這可能會進一步推動「黑暗工廠」普及，在這種工廠的環境當中，操作高度自動化，可以在燈光昏暗的情況下全天候運轉。

中共希望更快部署AI先進技術

中共領導人擔心中國失去「世界工廠」地位，這些AI進步來得越快越好。中國人口正在減少，年輕人不願從事工廠工作，許多國家對中國出口產品的抵制也日漸加劇。

同時，川普總統承諾透過對中國加徵關稅，將大量製造業工作機會帶回美國。

人工智慧為中國提供一條應付這些風險的生命線，它可以幫助中國更快、更便宜、用更少的工人生產和運輸更多產品。

儘管全球各國對AI改變世界的速度太快，存在一些疑慮，但中國並未坐以待斃，它希望比美國更快部署AI先進技術，從而鎖定優勢。

「只有積極擁抱變革，我們才能在這場變革中保持不敗。」中國最大的鋼鐵集團寶鋼集團董事長胡望明今年接受官方媒體採訪時表示。

寶鋼集團股票在上海上市，截至2024年底已部署125種人工智慧應用技術，並計畫開發1,000種AI應用技術。

寶鋼在上海有「黑暗工廠」

世界經濟論壇在全球表彰131家透過AI等尖端技術提升生產力的工廠和工業基地，其中45家位於中國，3家位於美國。

例如，據官方媒體報導，在寶鋼位於上海的「黑暗工廠」，3名操作員坐在數十個螢幕前監控即時更新。一份報告引述該工廠一位副主任的話說，AI已將人工干預的頻率從之前的每3分鐘降低到每30分鐘一次。

對領導人習近平而言，強大的工廠是經濟繁榮的基石，而經濟繁榮最終將提升中國在全球影響力挑戰美國時的國家實力。中國國內生產毛額（GDP）當中有四分之一來自製造業，遠高於全球平均水準。

但是大量起用機器人和AI會一個重大風險：人工智慧可能比中國預期的更嚴重摧毀工廠工作機會，導致大量工人失業。

但是中國領導人認為，未來30年內，中國人口預計將減少2億，這將抵消工廠裁員的影響，從而在不增加失業率的情況下提高生產力。

