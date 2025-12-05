機器人大軍衝鋒 高鋒、和大噴6% 台股上漲93點





台股今（5）日台股開高震盪，來到27889點，上漲93點，漲幅0.33%，預估成交量5000億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到261.47點，漲1.65點，漲幅0.63%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1450元，上漲5元，漲幅0.39%，鴻海（2317）早盤來到230.5元，上漲1.5元，漲幅0.87%，聯發科（2454）早盤則來到1440元，上漲35元，漲幅2.49%。

受市場傳出川普政府正研擬於2026年推出機器人行政命令激勵，機器人概念股族群全面走強，高鋒、和大開盤即跳空上漲逾6%，惠友、羅昇衝漲停。

