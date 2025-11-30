機器人對旅宿最大作用 名宿業者：人跟機器人一起把服務做到最好

機器人能夠有效提升服務效率，並降低50%的人力需求，在大夜班時段效果更顯著。目前敦謙旗下已有10個旅館館別引進服務型機器人。圖／敦謙

服務機器人用在旅宿業到底是什麼的情境呢？敦謙國際／雀客旅店營運長江鑑修在「智慧旅宿的人機共創」演說中分享，真正的關鍵不是用多少高科技，而是「人跟機器人一起把服務做到最好」。旅宿業正從「人力主導」往「人機共創」快速前進。

傳統旅宿從Check-in到Check-out，一趟旅程動輒十幾個需要人工處理的服務節點，例如送備品、補物資、房務協助、夜間客服等，不只成本高，人力也根本不夠用。更尷尬的是，飯店24小時都營業，但人力卻無法24小時補滿，因此深夜常常出現「旅客需要、但沒人能即時處理」的服務黑洞。

雀客國際呢就把送物機器人與智能販賣機整合起來，提高服務效率，降低人工放置物品工作量；搭配專屬線上商城，能提供客房內購物服務，提升住客滿意度，增加飯店收入，並且能解決飯店提供備品工作。

知名飯店業者營運長江鑑修表示，人與機器人共創方式提供智慧旅宿服務，可提升住客滿意度，並有效增加飯店收入。圖／陳宏銘攝

江鑑修認為，智慧旅宿下一步的關鍵，是要打造開放型飯店機器人協作API／通訊協定。並能將多品牌機器人與服務任務標準化，就能夠讓不同的機器人，在不同場景的飯店協作，進而讓旅宿業者能回到更有價值的「服務本質」。

最終目的不是讓飯店變成全都式機器人，這樣會沒人味、沒溫度，江鑑修覺得使用機器人是要讓把重複性高、繁瑣、耗時的工作接走，讓人員回到真正有價值的地方：與旅客互動、提升體驗、建立關係。人機共創，一次提升服務品質＋營運效率＋收入，這才是智慧旅宿真正的樣子。



