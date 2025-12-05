機器人幫送藥 減輕醫護負擔

新誼整合科技協理許維宸（右）、新光保全協理黃鴻志（左）在新光醫療健康講座中，向民眾說明新光保全研發自動化設備，減輕醫護負擔。（鄧博仁攝）

新冠疫情衝擊醫療人力，自動化設備的發展備受關注。新光保全旗下公司新誼整合，開發出智慧送藥機器人、跟隨搬運機器人及輪椅，於台灣醫療科技展中展示，不僅會避開障礙物，搭電梯、過自動門都沒問題，有助減輕醫療人員負擔。

新誼整合為新光保全子公司，專業領域包含監控、門禁、自動化設備，包含7-11、Garmin、台積電、台灣大哥大、台灣銀行等都是客戶。協理許維宸5日以「醫療智慧化與自動化應用介紹」為題演講，介紹了智慧送藥機器人，能幫助護理人員送藥，護理人員不必在藥局、護理站間奔波，且有門禁控管，需要醫療人員刷卡才能開門，並與藥單結合，避免用錯藥。

廣告 廣告

跟隨搬運機器人則可協助搬運開刀房所需的物品，搭電梯、過自動門都沒問題，可承重400公斤。另有跟隨功能的輪椅，病患坐上後，不必靠專人來推，會自動跟著護理師走，當安全帶被解開，輪椅就會自動停下，避免病患跌倒。

新光保全協理黃鴻志則分享「利用BIM（建築資訊模型）來完善醫療大樓的設備管理」。BIM的特點是視覺化、協調性、模擬性、優化性、可出圖性，新光保全將新光醫院的機電設備立體化，只要在平台上點選設備，就能得知供應商資訊、運轉現況等，取代以往設備出問題時，查找不易的問題，還可設定設備保養日期的提醒，每次更換零件，都能做記錄。

此外，新光保全還將BIM與Unity、Unreal引擎結合，透過動畫影片模擬火災逃生情形，提供醫院日常訓練之用。導入BIM後，新光醫院共減少了9成以上的人力成本、8成的重大異常事件，也縮短了5成以上的巡檢時間。