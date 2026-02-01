機器人概念股升級！新漢、正崴、達明如何拼湊台灣勝利方程式？

隨著馬斯克宣布2027年底人形機器人Optimus將開賣，AI的終極戰場，正從雲端走向實體，台廠機器人概念股也升級了。從掌握核心運動控制器的新漢 （8234）集團、善用手眼整合優勢，2025年中推出第一台輪式雙臂人型機器人的達明（4585），到從四足機器人挑戰靈巧手的的正崴星科，台灣的機器人廠商各有推進，持續布局人形機器人市場，希望搶得兆元商機。能與特斯拉競爭？專家這麼說。

與AI晶片、資料中心話題齊頭並進，機器人話題持續延燒。28日「台灣人型機器人啟動論壇」登場，由雲協與「人型機器人SIG」系統整合Working Group召集人新漢協辦。

新漢旗下創博總經理沈倩怡強調，創博一路緊跟機器人產業的發展，從工業型、協作型演進至人形機器人。身為不做機器人的機器人公司，創博以「控制器」為核心，持續推出符合市場需求的解決方案。

2025年中，創博已發表基於輝達Thor平台，整合大腦（AI運算）、小腦（運動控制）與安全控制器的三合一機器人控制平台。創博先前也透露，產品已打入多家美系人型機器人供應鏈。

談及機器人普及的關鍵，沈倩怡指出，安全肯定是重中之重。創博於2024年正式取得德國萊茵安全認證，成為少數獲得功能安全認證的機器人控制器廠商。她強調，創博的使命是將機器人控制器從「聰明但危險」的狀態，提升至「聰明且安全」的層次。

新漢集團及其子公司創博（NEXCOM Robotics Solutions）總經理沈倩怡 。新漢集團提供

星科拓展靈巧手！特製感測手套成新商機

正崴集團（2392）也將機器人視為集團轉型的關鍵，旗下子公司星科國際在短短一年半內，推出AI巡檢機器狗解決方案，除了持續提高關鍵零組件自有率與在地化外，近來也持續拓展靈巧手領域。

星科國際機器人事業處總監詹翔閔指出，星科正全力發展「通用型」機器人，身為此領域的後進者，他們採取與傳統機器人訓練不同的路徑：直接讓工程師戴上Apple Vision Pro與星科特製的感測手套，透過示教學習（Learning from Demonstration），工程師可手把手「教導」機械手臂完成任務。

詹翔閔解釋，Vision Pro具備手勢捕捉、空間運算功能，可快速採集第一視角的空間與座標等數據，搭配星科特製的手套型「彎曲感測器」，可蒐集手部精細動作資料，團隊再利用NVIDIA GR00T來訓練多模態AI模型。

值得注意的是，這雙原先為了蒐集資料而研發的感測手套也成為商機。橡膠感測手套更因具備耗材特性，若要部署至工廠產線搜集數據，使用量將非常龐大。於是，星科和德國化工大廠漢高合作研發特殊處方，可將感測器直接印刷在手套上。

他形容，假設廠區100個人，一個上午就可賣200雙，「就跟印鈔機一樣，一直印出來、一直用。」這套特製的感測器手套也獲得國際大廠青睞，目前已提供數雙手套進行評估測試。

有鑒於靈巧手難度相當高，詹翔閔向《遠見》解釋，團隊會同時研發機器狗與靈巧手是為了邁向最終的目標：人形機器人。機器狗可視為機器人的下半身基礎，靈巧手則是上半身操控能力的關鍵。

然而，這場競賽面臨嚴峻的「人才荒」。詹翔閔坦言，AI機器人研發人才全球都在搶，薪資水準必須具備國際競爭力。目前23人的精兵團隊只能根據優先順序動態調配資源，現階段主力放在擴大機器狗於安防巡檢的應用，先創造穩定營收，再持續推進靈巧手的研發進程。

他也分享了對於未來工廠的想像，未來僅需一位人類工程師在產線前端「教會」一台機器人，後續上百台機器人便能自主複製並執行任務，實現24小時不間斷生產。

星科國際機器人事業處總監詹翔閔。傅莞淇攝

達明深化視覺整合優勢，跨足全感知人形機器人

以整合AI視覺能力站穩全球協作機器人第三大市占率的達明，近日宣布協助高科技製造商經寶精密導入近50台機器人，成功打入「少量多樣客製化」的產線製程。這是過往傳統自動化較難應對的彈性化生產領域，但達明透過視覺定位能力，讓機器人迅速適應不同任務，縮短換線設定時間。

IA業務處副處長陳興邦在論壇上表示，自家機器人已經成功落地汽車、半導體與醫療等產業。達明自身生產線的自動化程度亦達到六至七成，最終目標是能夠百分之百以達明機器人生產達明機器人。而這最後一哩路，可能就要靠最新的人形機器人達成。

達明在2025年8月發布自主開發製造的人形機器人「TM Xplore I」，是從固定任務朝向多元應用的轉向，也昭示自動化的下一階段戰場樣貌。陳興邦認為，人形機器人的一大重點在於多元感知能力，不僅限於視覺，力感測也不可或缺，如此才能讓機器人在接觸不同物件時精準控制力道，開啟更多精細操作的應用。

從產品定位、產品目標出發，達明在發展人形機器人新產品時善用廣達資源，再度將自家集團設定為第一個應用產業標的，也就是電子產業。這有利於迅速取得回饋、持續優化表現。

也因為鎖定工業應用為初期市場，TM Xplore I採用行動穩定度較高的輪型設計，但陳興邦表示，達明會觀察後續發展，不排除研發雙足形態。

達明在2025年8月發布自主開發製造的人形機器人「TM Xplore I」。蘇義傑攝

專家：台廠可以避開特斯拉競爭，走這條路

工研院資通所無人載具聯網及感知系統組副組長鄭安凱認為，台灣業者很難與Tesla等科技公司在「通用人形機器人」上競爭，但台灣仍在資通訊、精密機械供應鏈上具有堅實基礎，若深入醫療照護、餐飲服務等內需亦強勁的利基市場，仍有機會打造出具有競爭力的解決方案。

目前，在政府政策引導下，工研院已於六甲成立「智慧機器人創新與應用研發中心」。透過新創加速平台扶植機器人新創，也提供支援研發環境與模擬檢測的數位雙生共創平台，尤其是在訓練資料上給與支援。同時，也持續鏈結國際技術合作、拓展國際市場。

近期，工研院亦與美國史丹佛大學機器人中心（SRC）技術授權辦公室簽署合作協議，加強人才、技術等層面的交流。在全球高度競逐、卻也還在成形的AI機器人生態系中，台灣產學研界正合力證明，在自動化的下一階段，台灣不僅是供應鏈的軍火商，也能成為解決方案的定義者。