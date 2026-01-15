機器人理財去年156億年成長4成 開辦業者少1家

國內金融業提供的機器人理財在2017年上路。金管會今天(15日)公布最新數據，機器人理財去年(2025年)全年資產管理規模達到新台幣156億多，較前一年成長近4成。至於客戶數也達到23萬多人，較前一年增加2萬4千多人。不過，開辦業者少1家，目前有16家投信、投顧以及銀行提供機器人理財的服務。

「機器人理財」是透過演算法、AI等技術，以自動化工具向客戶提供投資組合建議的顧問服務，又稱「自動化投顧服務」。金管會在2017年6月發布相關作業要點，讓機器人理財全面上路，接著在2021年、2024年放寬機器人「自動再平衡」規範和交易，只要投顧、券商和客戶簽妥三方契約，投顧即可替客戶做投資部位再平衡，提升客戶交易效率。

廣告 廣告

金管會15日也公布去年全年國內金融業透過機器人理財的相關數據。從承辦家數來看，去年共有16家，較2024年減少1家，金管會指出，主要是野村證券因為營運考量，沒有持續提供此業務。另外，客戶數在2024年突破20萬人後，2025年持續成長，已經達到23萬5398人，較前一年增加2萬4796人。

另外，透過機器人理財的資產規模，也達到新台幣156.58億，較前一年成長44.55億，增幅達近4成。金管會指出，機器人理財提供投資者在理財時的另一個工具，金管會鼓勵業者開辦，幫投資人在配置股票和債券時，可以節省一些時間。證期局副局長黃仲豪說：『(原音)應該是在113年(2024年)10月，本來的規定是放在自律規範的位階，那因為剛有報告到說近年來規模跟客戶都成長，所以我們認為說應該有加強一些投資人權益，所以我們把位階提升到證投顧問事業管理規則的這個位階。』

至於機器人理財規模前三大銀行，分別是國泰世華、第一銀行以及華南銀行；投信則分別是復華投信、國泰以及群益；投顧則是阿爾發投顧、富蘭克林以及中租投顧。(編輯：沈鎮江)