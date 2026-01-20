機器人理財規模逾156億 國泰世華近30億奪冠

在自動化投資逐步融入日常理財之際，機器人理財市場也同步擴張。根據金管會最新統計，截至去(2025)年底，國內機器人理財資產管理規模(AUM)攀升至新台幣156.58億元，年增44.5億元，寫下業務開辦以來最大年度增幅，同步帶動客戶人數衝破23萬人。智能投資服務逐步走出早期試水溫階段，邁向規模化。

從成長軌跡觀察，機器人理財近兩年明顯加速，年增率均維持約4成水準。若動能延續，市場預期今(2026)年整體規模有機會正式跨越200億元門檻。相較2018年全面上路初期，當時全年資產規模僅約3.34億元，9年間放大至逾百億元等級。

機器人理財業務的轉折點出現在2024年，主管機關鬆綁投顧業者執行「自動再平衡」相關規範，只要完成投顧、券商與客戶3方契約，即可由系統自動調整投資部位，大幅降低操作門檻與時間成本，成為推升市場規模的重要關鍵。

在新制帶動下，2024年機器人理財AUM年升34.1億元，整體規模首度站上百億元；2025年上升力道再度加大，年增額擴至44.5億元，等於從第一個百億元到下一個百億元門檻，僅花費2年時間。

同時，使用人數同步創高，截至去年底，機器人理財累計客戶數達23萬5,398人，年飆逾1成，平均每位客戶管理金額約6.6萬元，不僅參與人數上揚，單一投資人投入規模也放大，凸顯出機器人理財逐漸由小額嘗試，轉為中長期資產配置工具。

目前國內共有16家投信、投顧與銀行投入機器人理財服務，其中銀行端規模成長最為顯著。以資產規模計算，國泰世華以近30億元居冠，其次為第一銀行與華南銀行；投信與投顧市場方面，由具特色策略與費率設計的業者分別搶占利基。

業者指出，隨著投資人對科技輔助理財的理解提升，結合多元資產配置、風險屬性分級與自動再平衡機制的投資組合，逐漸成為青壯年族群進行長期理財的重要選項，也吸引部分中高齡客群投入較高單筆金額，擴大市場深度。

