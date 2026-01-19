機器人理財規模 寫新高

金管會力推下，機器人理財正進入加速成長期。據金管會統計，截至2025年底，國內共有16家投信顧與銀行開辦機器人理財業務，累計資產管理規模（AUM）達156.58億元，年增44.5億元，年增額寫開辦以來新高。

據數據顯示，近兩年機器人理財業務規模，年增率都有約四成成長率，若2026年可持續維持四成成長動能，2026年有望正式站上200億元大關。

「機器人理財」或又稱「智能投顧」是指透過演算法、AI等技術，以自動化工具向客戶提供投資組合建議的顧問服務，又稱「自動化投顧服務」（Robo-Advisor）。

廣告 廣告

金管會是在2017年6月發布作業要點、2018年全面上路後，機器人理財成長長期偏溫和。2018年至2023年間，除2021年因政策鬆綁、規模單年大增23.5億元外，其餘年度年增規模多未突破20億元。

轉折點出現在2024年。金管會在當年3月鬆綁投顧提供機器人「自動再平衡」規範和交易。只要投顧、券商和客戶簽妥三方契約，投顧即可替客戶做投資部位的再平衡，提升客戶交易效率。

例如投資人想透過機器人投資境內外ETF等掛牌商品，就免跑一趟券商，簽妥三方契約後，就可由投顧業者由電腦系統自動替客戶執行自動再平衡。

此政策利多大幅提升了投資人更多元、客製化的投資組合選擇，投資人與業者同享利多，成為推升規模的關鍵動能。

在政策紅利帶動下，2024年機器人理財AUM年增34.1億元，規模首度衝破百億元、達112億元，等於花了七年時間才跨過百億元門檻。

2025年成長動能再放大，年增額擴至44.5億元，連兩年寫下高成長；若此趨勢延續，2026年AUM可望突破200億元，從第一個百億元到下一個百億元，僅花兩年時間。

截至2025年底，機器人理財累計客戶數達23萬5,398人，換算每位客戶平均管理金額約6.6萬元，同步寫史上新高，顯示不僅使用人數增加，單一投資人投入金額也明顯放大。

證期局副局長黃仲豪指出，機器人理財可協助投資人自動配置股債資產、節省時間，也為市場提供更多元的理財工具，金管會持續鼓勵業者推出機器人理財業務。

【看原文連結】

更多udn報導

ChatGPT、Gemini挑戰學測 這款AI幾乎全對根本學霸

前科大校長判88年通緝用20年前照片 最新白髮照曝光

紗窗清潔不用拆不用沖水 達人靠「2神物」省力又乾淨

美放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃