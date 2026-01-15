機器人競賽前最佳暖身，國中社團先參訪上市公司 透過線上國際交流，開拓全球視野！
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】競賽前最佳的暖身方式為何？二月初即將參加2025~2026 FIRST機器人大賽、FTC機器人選拔的台北VIS國際實驗教育國中部機器人研究社，藉著參訪上市公司，見證從一顆精密微小的晶片，到整座龐然巨大的生產機具，得以一窺工業製程的細膩與繁雜工序；並將自行設計製作的參賽作品，率先運用在社會服務上，讓冰冷的機器人帶著溫度走入真實世界，成為賽前最佳的暖身術。
▲VIS國際實驗教育國中部機器人社團藉由到幼兒園社會服務，潛移默化推廣科技教育。
VIS機器人研究社近期為學生爭取到參訪上市公司「弘塑科技」的機會。在企業團隊導覽下，同學們有幸認識半導體與先進製程，近距離觀察「一顆晶片誕生」所需精密流程、設備規模與品質控管。參訪後，學生分享「從未見過這麼大的機器」，並對生產設備的細節與工序感到震撼；企業端能以產業視角指出，機器內部元件牽動成本、良率與安全，使參訪學子更具體理解工程的全貌。
難能可貴的是，企業高層親自聽取學生對 FTC 機器人競賽的專題簡報，從工程實務與產業標準出發，提供具體建議與肯定。這份來自實業端的回饋，讓社團的設計與測試流程更貼近真實世界，也為即將到來的賽事注入信心與動能。透過產業參訪與實務對話，學生不只累積技術視野，也學會用更嚴謹的方式思考問題、驗證假設、改進設計，將「競賽訓練」升級為「工程素養」的養成。
▲VIS國際實驗教育國中部機器人社團同學們透過線上國際交流，開拓全球視野。
VIS 國中部機器人研究社不只溯源與產業連結，也將科技學習轉化為「看得見的影響力」。把觸腳從幼兒園推廣到偏鄉國小教育支援，再到跨國線上交流。學生讓冰冷的機器人能服務他人，創造出有溫度的公共行動。12 月底，在VIS老師Vincent帶領下，四位同學化身「聖誕老人」，駕駛自製的「麋鹿機器人」回到機器人研究社社長商泱瑞Ray的幼兒園母校進行科技推廣。同學們將看似複雜的機器人原理，轉譯為孩子聽得懂、玩得起勁的沉浸式互動體驗，獲得園方親師生一致好評。這場行動不僅鍛鍊學生的專案執行力與群眾溝通能力，也讓科技教育在萌發階段的學子們種下好奇心與自信心。
VIS機器人校隊緊接著走訪宜蘭羅東成功國小推廣 STEM 教育。活動中，由擔任「科技外交官」的商泱瑞，向對方師長展演競賽內容與機器人細節，將所學轉化為回饋社會的力量。未來雙方將建立長期教育支援機制，讓 VIS 的 STEM 資源導入偏鄉，進一步落實「教育平權」的具體行動。
在競賽準備上，學生則藉此積極拓展國際視野，自主組團隊練習簡報、反覆修正內容。並與紐約、越南、南韓、南非等 FTC 隊伍進行線上會議，練習跨文化溝通與協作。家長分享：「孩子們從什麼都不懂，到能自己完成組裝與 Coding；最感動的是他們自發練習 Presentation，甚至主動與國外隊伍約 meeting。使孩子得以讓夢想啟航。」
在家長社群協助下，校隊亦獲得新的學習連結。透過志聖科技董事長居中聯繫，讓VIS代表隊得以與清大DIT機器人實驗室跨界交流，讓學生更深入理解研究方法與工程思維，持續提升訓練深度。具英國特許教學學院 FCCT、英國皇家公共衛生學會 FRSPH雙會士身份的VIS執行長黃禮騏指出：「我們期許學生不只是做出一台機器，而是學會把問題想清楚、把過程說明白，並把所學帶去幫助他人。當孩子能以產業標準要求自己，也能清晰表達與回應和回饋時，他就正朝世界公民的目標邁進中。
其他人也在看
台灣人常用AI「不是拿來工作或製圖」 第1名占75％
人工智慧迅速發展，AI已成為日常生活不可或缺的工具，NCC調查報告中，台灣民眾使用AI的比例，從2024年的52.5％上升至2025年的56.3％，其中民眾最常使用的AI功能是交通類應用，占比達75％，多數人用於智慧導航、車牌辨識和自動駕駛功能；排名第二、三名的依序為語音輸入及操控，以及安全與監控類服務。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
問世16年意外翻紅！1款iPhone回收價暴漲60倍 復古熱潮帶來第二春
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導已停產多年的iPhone4近日在中國二手市場意外爆紅，回收價從原本約5元人民幣（約新台幣23元）飆升150至300元人民幣（約...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
老物神機走紅！ 蘋果「這款iPhone」二手價飆漲60倍原因曝
生活中心／徐詩詠報導在蘋果年年發布最新iPhone機種的情況下，每逢9月發表會幾乎是3C YTR、果粉的年度盛會。也有消費者會利用舊換新方式，透過仍具有一定殘值的iPhone換取最新機種。不過，近期一款iPhone老物在二手市場價格突然飆漲，漲幅最高達60倍之多，引發議論，關鍵原民視 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
iPhone 18 Pro 最新消息整理｜棄動態島？屏下 Face ID 配左上單挖孔，2nm 晶片、可變光圈鏡頭規格首曝
綜合微博和多個海外爆料來源，下一代 iPhone 18 系列的模樣似乎變得愈來愈具體？Yahoo Tech 以下為大家整理各路資訊，給大家更清晰、更齊全的 iPhone 18 爆料！Yahoo Tech ・ 23 小時前 ・ 2
不用等太久了！Pixel 10a傳2月中上市 規格、顏色一次看
【記者趙筱文／台北報導】等待Google Pixel 10a的用戶，可以開始準備倒數了。根據外媒最新傳出消息，Pixel 10a最快將在2月中旬正式開賣，距離現在只剩下大約一個月時間，上市節奏相當緊湊。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
太觸霉頭？獨居安全App「死了麼」要改名 喊話網友想新名字
標榜為獨居族群安全守護功能的大陸App「死了麼」，被指名稱「不吉利」引發討論，開發團隊14日證實，將公開徵集全新中文名稱，並將英文名稱命名為「Demumu」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
「台灣台語輸入法」App正式上架！拼音、語音都能通
[Newtalk新聞] 未來台語也能正常打字了。教育部「台灣台語輸入法」應用程式APP，於今(14)日正式上架，未來大家都可以用自己的行動裝置，輕鬆發表台灣台語創作。教育部指出，目前台語輸入法除了支援拼音輸入外，也提供語音輸入功能，針對無法正常顯示本土語言用字的行動裝置，也內建漢字轉圖片的輸出功能，希望增加台灣人熟悉台語漢字。 教育部推出「台灣台語輸入法」應用程式APP，現已建置完畢，並同步上架至App Store及Google Play平台。教育部表示，「台灣台語輸入法」除了支援拼音輸入，也提供語音輸入功能，讓使用者能透過語音轉換成文字。 並針對無法正常顯示本土語言用字之行動裝置，內建有台灣台語漢字轉圖片的輸出功能，讓目前無法在行動裝置顯示的文字有替代選項，增加台灣台語文字於行動裝置的流通及能見度，以利大家在行動裝置繕打、運用並熟悉台灣台語漢字。 教育部解釋，此政策是教育部為回應公共政策提案、推動台灣台語與客語等本土語言數位化，建置「教育部本土語言成果參考字表」。歷經跨部會協調與多次溝通，Apple於114年9月完成該表附表全部字形納入其作業系統，並於iOS 26更新中正式釋出。Ap新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
悚！ 國小女童校門口遭勒脖拖行 民眾勇奔救人
桃園市 / 綜合報導 桃園市這起恐怖的隨機攻擊案，所幸被勒脖攻擊的女學生，大聲呼救後，由路過的機車騎士和附近的社區保全成功解救脫困。而學校方也緊急發出一封家長安全教育的信，表示事發當下已經和警方一同處理，而女學生經過學務處老師安撫及護理師觀察後，已經由家長接回家。國小校長說：「來，好有禮貌喔。」國小校長站在馬路口，親力親為，守護準備上學的孩童，會這麼嚴謹全是因為，12日傍晚桃園這間國小的校門口，發生一起隨機攻擊案。當時一名女學生，被陌生女子勒脖攻擊，驚險場面讓路過民眾全都嚇壞，立即衝上前制止，一名機車騎士第一時間，衝過去拉開女子，接著附近社區的保全，也急匆匆幫忙女童脫困，還有熱心民眾也上前關心狀況。營救女學生保全邱先生說：「第一，是緊急啦，第二，是我也不希望人家傷害小朋友，對我來講，只有職責所在，不管說是社區的，還是其他小朋友都一樣。」沒有猶豫沒有考慮，看見女童有難，保全只帶著交管棒，就衝去救人。營救女學生保全邱先生說：「本身有小孩，也不希望其他人傷害小孩，就立馬不管是任何小朋友，就一定會上去救。」不顧危險先救人再說，回想事發當下保全仍心有餘悸，而學校方也緊急發出給，家長安全教育的一封信，信裡寫下校方接獲消息，立即和警方一同處理，至於女學生脫困後，立即離開現場並到校求助，經過學務處老師安撫及護理師觀察後，由家長接回家，消息一出也讓家長人心惶惶。附近民眾說：「我會很擔心，這樣子一個人走在路上，然後遭人家這樣子，我會很擔心，最好是親自接送。」附近民眾說：「會煩惱啊，我都每天(接)送。」放學時段人來人往，這次女子街頭攻擊女學生，好在有熱心民眾相助，才讓這場驚魂劇平安落幕。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
問世16年後爆紅！這款iPhone收購價「狂飆60倍」 業界揭原因
TechWeb報導，iPhone 4過去多被視為廢舊手機，回收價僅約5元人民幣，但近期部分機況良好的機型，轉售價格已達150至300元，全新未拆封的版本更被喊價至近千元。TechWeb查詢二手交易平台發現，目前多數iPhone 4的成交價格仍在百元以內，平台數據顯示，近7日平均成交價約為45元...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
寫信老是沒重點？Gmail個人智慧服務全新升級 幫你輕鬆找亮點代筆
[Newtalk新聞] Google宣布旗下AI工具Gemini讓Gmail全面升級！這項新功能能從過去的郵件細節或照片背景中，精準掌握使用者的興趣，並藉由強化對文字、影像甚至影片的解讀力，讓AI從單純的聊天機器人，變身為具備邏輯推理能力的數位管家。 這項應用的核心技術名為「個人化智慧服務」(Personal Intelligence) 。以往Gemini在回答問題時，大多是依賴預先訓練好的通用資料庫，很難針對個別使用者的習慣或生活經歷提供建議。 而這套個人化智慧服務，本質上是讓Gemini擁有存取個人帳號資訊的捷徑。透過介接Gmail與相簿等私人雲端空間，AI不再只是搜尋網路上的公開資訊，而是能針對每個人的獨特需求，給出量身打造的精確解答。 使用者只要在設定中開啟權限，Gmail系統就能跨平台連結YouTube、Google搜尋或是雲端相簿。透過匯整這些日常數位足跡，AI將能更深刻地理解用戶，提供更有溫度的客製化回應。 根據官方公布的消息，這項個人化測試於今(15)日起先在美國市場啟動，首波僅開放給付費訂閱Google AI Pro與AI Ultra的用戶搶先體驗。對於台灣或其他國家新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
「死了麼」：一款爆紅的中國獨居年輕人熱門應用程式
一款聽起來相當慘的新應用程式被大量獨居青年下載——他們害怕孤獨地死去。BBC NEWS 中文 ・ 8 小時前 ・ 3
獨家／李嘉誠兒保險帝國驚傳駭客竊密 全球150家合作企業「剉咧等」
民視新聞／蘇恩民報導香港首富李嘉誠兒子李澤楷的保險事業驚爆重大資安危機！駭客勒索組織 Everest 在暗網公開聲稱，已成功入侵李澤楷擔任董事會主席的跨國保險科技平台 Bolttech（保特科技），竊取高達186GB的保單及內部敏感資料。由於 Bolttech 是李澤楷保險帝國（包含富衛集團 FWD）的科技核心，全球合作夥伴超過150家，每年促成保費金流高達50億美元，此一事件不僅震撼金融科技圈，也讓其在台成立「保特保險經紀人」公司和台灣多家金融、電信業者合作的保險客戶資料恐面臨外洩風險。民視 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
人形機器人商業化最後一哩路 協力廠「從頭做到腳」大利基
人形機器人進入商業化最後一哩路，台鏈也跟著「動起來」。聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
Apple Creator Studio 一個訂閱秒殺專業級！Final Cut Pro、Logic Pro 全包，剪片、做音樂、畫圖每月 NT$390 搞定？
蘋果今日宣佈推出全新創作人訂閱服務 「Apple Creator Studio」，一次集齊多款專業級 app，包括 Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro 等大牌工具，為全球用戶提供影片剪接、音樂製作、圖像設計及生產力工具，全方位提升創作效率與靈感。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發表留言
Gemini推出個人化智慧服務：更懂你的AI助理
Google 今（15）日發表最新部落格文章，宣布Gemini 推出個人化智慧服務，能安全地連結 Gmail、Google 相簿等應用程式，為使用者提供量身打造的協助。此功能目前正於美國推出測試版，並將陸續擴展到更多國家與地區及免費版用戶。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
PS5串流掌機PlayStation Portal要改版？傳聞Pro型號螢幕變OLED支援120Hz
索尼與 PS5 綁定的串流掌機 PlayStation Portal（PS Portal）近期被爆出正在準備硬體升級，根據消息，其中最大的變化點在於螢幕規格，將由現行的 LCD 升級為 OLED，並有機會支援到 120Hz 更新率，整體效能有望提升。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
手機AI功能使用情況曝光 來電過濾只排第二
【記者趙筱文／台北報導】不少人提到人工智慧（AI），第一個想到的仍是聊天機器人或生成圖片工具，但事實上，AI早已深度藏進每個人的手機日常。三星最新公布的一項調查就指出，高達9成美國人每天都在使用手機上的AI功能，卻只有38%清楚意識到「自己正在用AI」，顯示AI早已成為手機體驗的一部分，卻被多數使用者忽略。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不只翻譯那麼簡單！ChatGPT Translate 勝過 Google？懂語氣、會對話還可以調譯文風格
OpenAI 近期悄悄上線全新功能 ChatGPT Translate，正式進軍線上翻譯市場。這個新工具初看起來與 Google 翻譯頗爲相似，設計上同樣採用雙欄介面——左邊輸入文字，右邊顯示譯文。不過實際體驗顯示，ChatGPT Translate 的功能遠超出傳統翻譯工具的範疇。Yahoo Tech ・ 47 分鐘前 ・ 發表留言
AI硬體外掛？微星CES上展出可以降低閃光彈影響、讓敵人發光的螢幕
微星（MSI）在 CES 2026 展會上推出了最新款「MEG X」AI QD-OLED 電競螢幕，因為搭載多項被玩家戲稱為「硬體外掛」的輔助功能而引起討論。根據官方的資訊，這款螢幕具備「AI Tracker」等功能，能自動偵測遊戲畫面並以高亮標記出敵人位置，協助玩家快速索敵。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣大哥大推5G 30日全速吃到飽預付卡
(記者謝政儒綜合報導)寒假來臨，返鄉出遊與影音娛樂上網需求同步升溫。台灣大哥大推出全新 5G 預付卡雙方案，鎖定短期高用量與學生族群， 「5G 30 日全速吃到飽 1,400 元」方案，滿足寒假期間高...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言