機器人競賽前最佳暖身，國中社團先參訪上市公司 透過線上國際交流，開拓全球視野！

▲VIS國際實驗教育的機器人社團透過企業參訪，得以向上連結產業，持續往下扎根

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】競賽前最佳的暖身方式為何？二月初即將參加 2025~2026 FIRST 機器人大賽 、 FTC 機器人選拔 的台北VIS國際實驗教育國中部機器人研究社，藉著參訪上市公司，見證從一顆精密微小的晶片，到整座龐然巨大的生產機具，得以一窺工業製程的細膩與繁雜工序；並將自行設計製作的參賽作品，率先運用在社會服務上，讓冰冷的機器人帶著溫度走入真實世界，成為賽前最佳的暖身術。

▲VIS國際實驗教育國中部機器人社團藉由到幼兒園社會服務，潛移默化推廣科技教育。

VIS機器人研究社近期為學生爭取到參訪上市公司「弘塑科技」的機會。在企業團隊導覽下，同學們有幸認識半導體與先進製程，近距離觀察「一顆晶片誕生」所需精密流程、設備規模與品質控管。參訪後，學生分享「從未見過這麼大的機器」，並對生產設備的細節與工序感到震撼；企業端能以產業視角指出，機器內部元件牽動成本、良率與安全，使參訪學子更具體理解工程的全貌。

難能可貴的是，企業高層親自聽取學生對 FTC 機器人競賽的專題簡報，從工程實務與產業標準出發，提供具體建議與肯定。這份來自實業端的回饋，讓社團的設計與測試流程更貼近真實世界，也為即將到來的賽事注入信心與動能。透過產業參訪與實務對話，學生不只累積技術視野，也學會用更嚴謹的方式思考問題、驗證假設、改進設計，將「競賽訓練」升級為「工程素養」的養成。

▲VIS國際實驗教育國中部機器人社團同學們透過線上國際交流，開拓全球視野。

VIS 國中部機器人研究社不只溯源與產業連結，也將科技學習轉化為「看得見的影響力」。把觸腳從幼兒園推廣到偏鄉國小教育支援，再到跨國線上交流。學生讓冰冷的機器人能服務他人，創造出有溫度的公共行動。12 月底，在VIS老師Vincent帶領下，四位同學化身「聖誕老人」，駕駛自製的「麋鹿機器人」回到機器人研究社社長商泱瑞Ray的幼兒園母校進行科技推廣。同學們將看似複雜的機器人原理，轉譯為孩子聽得懂、玩得起勁的沉浸式互動體驗，獲得園方親師生一致好評。這場行動不僅鍛鍊學生的專案執行力與群眾溝通能力，也讓科技教育在萌發階段的學子們種下好奇心與自信心。

VIS機器人校隊緊接著走訪宜蘭羅東成功國小推廣 STEM 教育。活動中，由擔任「科技外交官」的商泱瑞，向對方師長展演競賽內容與機器人細節，將所學轉化為回饋社會的力量。未來雙方將建立長期教育支援機制，讓 VIS 的 STEM 資源導入偏鄉，進一步落實「教育平權」的具體行動。

在競賽準備上，學生則藉此積極拓展國際視野，自主組團隊練習簡報、反覆修正內容。並與紐約、越南、南韓、南非等 FTC 隊伍進行線上會議，練習跨文化溝通與協作。家長分享：「孩子們從什麼都不懂，到能自己完成組裝與 Coding；最感動的是他們自發練習 Presentation，甚至主動與國外隊伍約 meeting。使孩子得以讓夢想啟航。」