機器人管家成真？「複雜家務」需真人遠端操作 家庭恐變另類訓練場
科幻電影中的「機器人管家」要成真了嗎？一間新創機器人公司10月底宣布，推出一款名為NEO的人形機器人，號稱可以吸地板、擦窗戶、遞東西，要成為人類的家務神隊友。不過NEO目前並非全自動，複雜家務仍須由技術人員遠端操作。開發商希望藉此蒐集數據，替未來全自動家務機器人鋪路。
挪威跟美國的新創公司將推出全球第一款「家用機器人」。圖／路透社、CNN
「機器人管家」的時代要來臨了嗎？挪威跟美國的新創機器人公司10月底宣布，將推出全球第一款「家用機器人」，在網路上掀起話題。NEO有擬真人類的外型，還有像人類一樣修長的手指，要請它吸地板、擦窗戶、遞東西、擦流理台都不是問題。開發商表示，希望NEO能幫人類節省時間，成為日常生活的好夥伴，不過它目前並非全自動。
儘管NEO內建大型語言模組，還有人工智慧輔助，能自行完成簡單任務，面對複雜家務，需開啟「專家模式」，由技術人員透過VR頭戴式裝置遠端操作。開發商希望，藉此蒐集數據，替未來全自動「機器人管家」鋪路。
太專業的工作，仍需技術人員遠端操作。圖／路透社、CNN
對此《華爾街日報》資深個人科技專欄作家喬安娜直接開酸，「聽好，交易就是這樣，我們給你這個機器人，你必須支付2萬美元、你必須把資料給我們，然後我們會大幅改善這些機器人，五年之後，他們就會自己做許多事情」。目前NEO已經開放預購，售價約2萬美元，相當於62萬台幣，預計明年開始出貨。
國際中心／吳連哲 編譯 責任編輯／陳俊宇
更多台視新聞網報導
全人照護新助力 機器人成為醫護夜班得力幫手
日印峰會登場！莫迪與石破茂舉行合作會談、一同搭乘新幹線
輝達「機器人新大腦」 黃仁勳拍短片親送大禮
其他人也在看
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
「4G吃到飽」恐被下架 王鴻薇警告NCC了
[NOWnews今日新聞]行動電話電信方案攸關民生議題。國民黨立委王鴻薇今（3）日直指，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，目前市場觀望，中華電信也...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
帶「藍牙耳機」登機禁放這些地方！長榮、虎航示警：放錯恐違規、被卡關
出國搭機前，藍牙耳機別亂放！不少旅客習慣把耳機連同充電盒一起塞進託運行李。航空公司提醒，藍牙耳機及充電盒因內含鋰電池，若放錯地方恐不符安全要求，建議以手提或隨身方式攜帶上機，避免臨櫃重新調整行李，影響報到速度與登機流程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
出國注意！不只行動電源 多家航空 「1物品」也禁托運
出國注意！不只行動電源 多家航空 「1物品」也禁托運EBC東森新聞 ・ 1 天前
4G吃到飽漸退場 王鴻薇籲NCC注意不合理壟斷下架
[Newtalk新聞] 遠傳電信、台灣大哥大今年９月相繼停售經銷門市的4G 資費方案，外界預期，外界預估，中華電信也可能跟進。國民黨立委王鴻薇今（3日）提醒，即使電信業者已將重心轉向5G，政府仍然應該為多數用戶網路品質及生活成本把關，以全台5G網路基礎建設來看，現階段也不到NCC強制要求電信業者關閉4G網路的地步，國家通訊傳播委員會（NCC）應該注意電信業者是否有不合理壟斷下架特定網路資費狀況，保障合理網路資費環境。 王鴻微表示，根據NCC統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能將被迫升級或付更高額的網路資費。已經有不少民眾反應，即便我國對於4G需求不少，但不同家電信業者不約而同默默減少申辦管道，變相迫使消費者升級，或是採用非吃到飽更高資費的方式。 王鴻薇表示，細究消費者不升級原因，根據NCC調查指出，原因主要出在「5G資費較高、部分手機未支援5G、對4G網速與服務滿意」，可以看出經濟考量與設備適配性的因素是主因，如果電信業者聯合下架，對於這將近1700萬的用戶，強迫背上沈重的負擔。 王鴻薇表示，以目前資費來看，各大電信號稱新頭殼 ・ 5 小時前
4G吃到飽恐聯合壟斷下架 王鴻薇憂：全台1700萬用戶被迫提高成本
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，逐步邁向 5G 時代，目前市場觀望，中華電信也極可能跟進。對此，國民黨立委王鴻薇今（3）日表示，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶，如果各大電信聯合「壟斷」下架4G吃到飽，這些用戶可能...匯流新聞網 ・ 5 小時前
倒數計時！「3類人」無法使用LINE 這幾款iPhone遭淘汰
隨著科技快速發展、資訊傳遞越來越便捷，手機與LINE早已成為現代人生活中不可或缺的工具。根據統計，全台LINE用戶已超過2200萬人。不過，LINE官方近日公告，自11月4日起將停止支援LINE應用程式13.20.0以下版本，這代表部分舊型手機、作業系統版本過低的使用者，以及Apple Watch版本過舊的用戶，將無法再使用LINE的訊息與通話功能。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線
在 iOS 26.1 beta 4 公測版中，Apple 已經為嚐鮮體驗者帶來了 Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關這兩項非常實用的改進。而根據彭博 Mark Gurman 的說法，對應的 iOS 26.1 正式版可能在今晚或是明晨便會上線。Yahoo Tech ・ 8 小時前
千萬別亂插！「這3種USB裝置」恐害筆電中毒、主機板報銷…很多人都不知道
現代USB孔已是許多電子產品不可或缺的設計，隨著技術演進，USB孔不僅能連結耳機、無線滑鼠或鍵盤等設備、進行超高速資料傳輸，還能提供高功率電力輸出。不過，雖然USB孔看似萬能，但有些東西絕對不要插進電腦或筆電的USB孔中，否則可能會造成裝置損壞，甚至嚴重的資安風險，科技媒體《BGR》也未眾人整理出以下幾項使用USB的注意事項，更建議民眾應購買知名品牌、具信譽的USB產品，以免因小失大。鏡報 ・ 4 小時前
AI 教父押 6G 翻轉電信業
輝達攜手諾基亞展開6G與AI-RAN合作，業界看好，輝達執行長黃仁勳押注AI-RAN，將翻轉電信產業，他看到的是未來電信...聯合新聞網 ・ 14 小時前
立榮航空禁止藍牙耳機託運 星宇華航表態了
近年來，飛機上電子設備的安全問題日益受到關注，特別是公共交通工具上行動電源自燃的意外時有所聞，各大航空公司對含有鋰電池的電子產品規範也愈來愈嚴鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
三大電信兩家停售4G吃到飽 王鴻薇憂壟斷！喊話要NCC出手
遠傳和台灣大哥大自今年9月起全面停售經銷通路提供「4G吃到飽」方案，中華電信也可能跟進。對此，國民黨立委王鴻薇今（3）日指出，多家電信業者已開始停售4G吃到飽方案，但全台仍有破千萬用戶，恐有聯合壟斷疑慮，呼籲國家通訊傳播委員會(NCC)應注意此情況，以保障消費者權益。中天新聞網 ・ 4 小時前
終身免費 AI 轉錄！HiDock P1 錄音神器：隨身可帶、支援藍牙耳機收音，會議、LINE全部都能錄
世面上 AI 錄音設備如同雨後春筍般多，不過它們使用錄音轉錄文字時大都需要另外收費，而號稱免費的產品品質通常不太 OK，而 HiDock P1 首創 BlueCatch 技術電腦王阿達 ・ 6 小時前
立榮公告「藍牙耳機」禁託運 華航等6航空公司規定曝
行動電源在公共運輸中起火的事件層出不窮，航空公司對電子設備的安全規範也愈趨嚴，立榮航空宣布新規定，藍牙耳機（含充電盒）因具備自動充電功能，若放入託運行李中將處於待機狀態，不符合可攜式電子設備必須「完全關閉」的託運要求，為確保飛航安全，即日起全面禁止託運，旅客僅能以手提或隨身方式攜帶上機。中時新聞網 ・ 1 天前
天氣溼涼！大台北山區、宜蘭防大雨 週四起各地漸晴｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播張倍滋。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 7 小時前
立榮、長榮、台灣虎航 藍牙耳機禁放置行李託運
立榮航空日前公告藍牙耳機放置行李託運不符合安全要求，因此禁止託運。除了立榮航空外，長榮航空、台灣虎航也禁止藍牙耳機託運。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
最完整 iPhone 17 必開設定清單公開！新手老手都該改的隱藏功能總整理
【APPLEFANS 蘋果迷報導】剛入手 iPhone 17 的你，一定要先了解這幾項「 iPhone 17 必開設定 」！蘋果雖然在出蘋果迷 ・ 8 小時前
立榮航空公告藍牙耳機禁託運 長榮、虎航也有規範
為確保飛航安全，國內多家航空公司針對藍牙耳機訂定嚴格規範。立榮航空近日公告，全面禁止藍牙耳機（含充電盒）託運，僅能以手提或隨身方式攜帶上機。長榮航空及台灣虎航也採取相同措施，禁止藍牙耳機託運。中天新聞網 ・ 1 天前
人形機器人Digit已上工一年！為何最怕它「摔倒」？
美國人形機器人獨角獸Agility Robotics研發已久的得意產品「Digit」，即將在2026年再更新升級。在專訪中，共同創辦人赫斯特為何直指「安全性」是未來關鍵？在Digit成為業界首款商業部署的人形機器人路上，曾歷經哪些挑戰？在美國物流巨頭GXO偌大的倉庫裡，體型修長的藍綠色身影正忙進忙出遠見雜誌 ・ 11 小時前
18歲大學生當執行長 靠AI APP人生提前起飛
18歲就開著超跑住著豪宅，全靠高中時期就寫程式設計的APP爆紅，成為新創科技執行長。現在正在在邁阿密唸大學，認識很多很多像他一樣的年輕科技新貴，用不同的方式享受大學生活。這波AI熱潮，也讓很多年輕人看到人生更多的可能性。TVBS新聞網 ・ 4 小時前