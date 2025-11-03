機器人管家成真？「複雜家務」需真人遠端操作 家庭恐變另類訓練場

科幻電影中的「機器人管家」要成真了嗎？一間新創機器人公司10月底宣布，推出一款名為NEO的人形機器人，號稱可以吸地板、擦窗戶、遞東西，要成為人類的家務神隊友。不過NEO目前並非全自動，複雜家務仍須由技術人員遠端操作。開發商希望藉此蒐集數據，替未來全自動家務機器人鋪路。

挪威跟美國的新創公司將推出全球第一款「家用機器人」。圖／路透社、CNN

「機器人管家」的時代要來臨了嗎？挪威跟美國的新創機器人公司10月底宣布，將推出全球第一款「家用機器人」，在網路上掀起話題。NEO有擬真人類的外型，還有像人類一樣修長的手指，要請它吸地板、擦窗戶、遞東西、擦流理台都不是問題。開發商表示，希望NEO能幫人類節省時間，成為日常生活的好夥伴，不過它目前並非全自動。

儘管NEO內建大型語言模組，還有人工智慧輔助，能自行完成簡單任務，面對複雜家務，需開啟「專家模式」，由技術人員透過VR頭戴式裝置遠端操作。開發商希望，藉此蒐集數據，替未來全自動「機器人管家」鋪路。

太專業的工作，仍需技術人員遠端操作。圖／路透社、CNN

對此《華爾街日報》資深個人科技專欄作家喬安娜直接開酸，「聽好，交易就是這樣，我們給你這個機器人，你必須支付2萬美元、你必須把資料給我們，然後我們會大幅改善這些機器人，五年之後，他們就會自己做許多事情」。目前NEO已經開放預購，售價約2萬美元，相當於62萬台幣，預計明年開始出貨。

國際中心／吳連哲 編譯 責任編輯／陳俊宇

