機器人股達明所羅門開盤即一字鎖漲停！ 跳空大紅K兩理由曝光

機器人類股達明、所羅門拿台股大紅Ｋ棒撐竿跳，一開盤直接跳空鎖漲停！圖／達明

今（4）日台股呈現強弱分明的震盪態勢，在台積電權王領跌下，加權指數目前下滑61點。不過，有兩種股票表現依舊亮眼：其一是受惠運價上漲的散裝航運強勢大漲；其二就是主推AI視覺的機器人雙箭頭達明（4585）與所羅門（2359），兩檔一開盤就直接鎖漲停。

機器人這波爆點主要來自兩條訊息，一是川普政府要加速推動機器人產業、以及達明與所羅門正在東京iRex2025國際機器人展上大秀肌肉。美國商務部長盧特尼克(HowardLutnick)近期與機器人廠商展開一連串會面，明確表態要加速機器人產業發展，甚至要把核心關鍵技術帶回美國生產。

這消息直接把一度被視為「鹹魚股」的iRobot給翻身！外界對iRobot的印象多停留在掃地機器人，但美國政府看中的，是它能做戰場偵查、排爆機器人的軍工底子。這次股價一口氣狂噴73.85%，就是市場認為「機器人不再是玩具，而是未來重要戰略物資」的情緒反應。

華爾街大摩也喊話：2050年全球將有10億台人型機器人趴趴走，市場規模高達5兆美元。這是什麼概念？等於好幾個蘋果市值加在一起，意味著機器人產業是一張超長期的肥美飯票。也因為美股科技概念大漲，台股相關機器人族群今天也跟著全面走強。

至於有人說2050太遙遠？沒關係，那就把鏡頭拉回正在熱鬧展出的東京iRex2025國際機器人展上。由於達明與所羅門的強勢亮劍。這兩檔今天開盤就跳空鎖死漲停，完全不給空軍活路。

先看達明，它這次展出的「AI視覺飛拍檢測系統」真的很猛。以往機器手臂要停下來才能檢查產品，現在是「飛過去」就檢查完了，速度快、精準度更高，AI製造升級簡直是一次跳兩階。

而與AI霸主NVIDIA合作緊密的所羅門，更是端出JetsonThor技術。這技術就像賦予機器人「大腦+眼睛」：它不再是瞎子，而是能看懂環境、自主行走、還能完成複雜任務。更重要的是，達明與所羅門都抓緊同一核心：AI視覺。這正是實體機器人踏進現實市場關鍵的一步。

市場人士分析，2026年是人型機器人逐步站上市場C位的一年，從美國政府的政策作多，到輝達的技術加持，再到台廠的供應鏈優勢，這波AI實體化浪潮正在開始，而這也是AI營收來源的重要開端，可能現在的漲停只是前菜，這條產業鏈，可能比你想像的還要兇、還要兇猛！

所羅門、達明都強調AI視覺化是物理機器人關鍵技術。圖／所羅門



