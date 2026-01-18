機器人腹腔鏡手術 印尼慈院跨百紀錄

微創手術腹腔鏡，在很多國家相當普及，不過這幾年影像技術從「2D」又進化到「3D」，除了保留傳統腹腔鏡優點，動刀時間更大大縮短，出血量更少、病患的恢復期也變快了。但這項手術技術，在印尼卻剛剛起步，印尼慈濟醫院，最近完成機器人腹腔鏡手術的「跨百紀錄」，邀請到病友現身說法，分享醫療成果。

這不是打Game，醫師手持搖桿，是在操縱新款的手術機器人，號稱達文西機器人勁敵的”Versius”機械臂，只有達文西三分之一大小，據說身手更加了得，印尼慈院，卻把這種新技術，從手術室模擬搬到醫療座談會上。

不只堪比人類動作，這套腹腔鏡技術，還有加掛了「千里眼」奇技。醫師戴的、其實是3D眼鏡，重疊模糊的顯示器畫面，此刻彷彿身臨其境在3D電影之中，將病灶成為鎖定中的標靶。

印尼慈濟醫院外科醫師 安東尼：「一般傳統腹腔鏡手術，沒有3D立體影像，所以深度感其實不明顯，但透過機器人手術，不僅能清楚感受手術深度，影像放大倍率也可達10到20倍。」

「開了天眼」，濃縮各種腹腔手術時間，相反精準度大大提升，縮減失血的風險，所有好處患者也現身掛保證。

患者 菲莉西亞：「治療過程很快，手術後，隔天就能正常活動，就像沒有生病一樣。」

這場印尼慈院專題講座，同時兼慶祝會，主要是獎勵醫療團隊，再度刻下醫學界的豐碑，從2024年，才短短兩年，竟已成功完成100次機器人腹腔鏡手術。

印尼慈濟醫院院長 謝源生：「這符合慈濟醫院精神，推動腹腔鏡機器人手術的初衷，就是為了提供，最專業的醫療服務。」

科技以一日千里的速度，追趕所有產業，印尼慈濟醫院也搭上醫療科技列車，用領軍者的姿態，也拔高印尼國內的醫療競爭力。

