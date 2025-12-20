機器人舞力全開！王力宏演唱會大秀AI科技 引來馬斯克讚「Impressive」

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

王力宏自18日起在成都舉辦「最好的地方」世界巡迴演唱會，舞台演出掀起熱議，現場畫面意外吸引全球首富馬斯克轉發。馬斯克今（20）日在社群平台X發文，以一句「Impressive」評價王力宏成都演唱會，貼文曝光後迅速在娛樂界與科技界引發討論。

王力宏首度攜手中國機器人公司宇樹科技，安排機器人與真人舞者同台，演出經典歌曲《火力全開》。（圖／翻攝自X）

本次演唱會，王力宏首度攜手中國機器人公司宇樹科技，安排機器人與真人舞者同台，演出經典歌曲〈火力全開〉。表演中，機器人動作與音樂節奏高度配合，舞步流暢，甚至還會空翻，震撼的視覺效果讓現場氣氛相當熱烈。

宇樹科技與DeepSeek被視為中國AI與機器人領域的重要代表，技術表現備受世界關注。據了解，王力宏與宇樹科技創辦人王興興私交不錯，雙方早已多次討論機器人跳舞的可能性。為了這次合作，王力宏也親自參與創意與舞蹈設計，和團隊研究將近兩個月的時間，逐一調整節奏、動作角度與力道呈現。

演出片段曝光後迅速在社群平台擴散，引發大量討論，甚至吸引馬斯克（Elon Musk）關注並公開稱讚「Impressive」。不少網友表示，這場演出展現出華語流行音樂與AI科技結合的歷史一刻。

