機器人解護理荒／緩解醫護過勞、接手3成重複工作 中醫大附醫引進護理協作機器人

藉由中國醫藥大學暨醫療體系的資源，長聯科技迅速讓護理協作機器人愛 寶進入醫療場域「上工」。左為長聯科技董事長李友錚，右為中醫大附醫院長 周德陽。

台灣醫護工時長，低薪、過勞頻傳，疫情後更爆發30年來最大護理人員離職潮，各大醫院因人力不足不得不關床。為解決護理荒，不少醫院開始導入護理協作機器人，包括鴻海、華碩等科技大咖都積極搶進。有中國醫藥大學董事長蔡長海當靠山的長聯科技，就順利導入8台「護理師小幫手－愛寶」進入中醫大附設醫院，本刊直擊彩繪著粉紅色護理師服的愛寶如何協助護理人員，成為醫院緩解護理荒的好幫手。

台中中國醫藥大學附設醫院（下稱中醫大附醫）走廊，兩台輪式機器人穿梭移動，遇上來往的人就止步避開。機器人身形渾圓可愛，臉部螢幕中的雙眼還不時俏皮眨幾下，再仔細一看，左胸前掛著醫院識別證「護理師小幫手—愛寶」，執照日期是今年9月25日。

廣告 廣告

原來，它們是中醫大體系董事長蔡長海旗下長聯科技，新開發的護理協作機器人，正在中醫大附醫接受為期3個月的試用訓練，同一批上工的愛寶共有8台。

愛寶1號從護理站出發，前往護理師用公務機呼叫的病房，在病床側邊就定位，出聲請病患掃描手圈。一聽患者詢問：「愛寶，我已經發燒三天了，請問什麼時候會退燒？還有多久才能出院？」愛寶謹慎回應衛教資訊，面對醫生權限的範圍，也告訴患者：「這問題要請醫生來回答。」

另一頭，愛寶2號也沒有閒著。護理師抽血和回收病患尿液後，在顯示螢幕輸入權限密碼，愛寶背上的3層倉門隨即自動彈起，待護理師放入檢體關門後，緊接著移動至院內的檢體處理室。

「我們把護理人員1200多項工作列出來，看哪些可由機器人代勞。」負責開發愛寶機器人的長聯科技董事長李友錚向本刊說明。在前期與中醫大附醫的討論會議上，雙方合力拆解護理師一整天的工作細項，發現有30％工作能立即讓愛寶接手。

李友錚指出，包括病患的膳食和藥品，護理師都可以從遠端設定好路徑，由愛寶負責派送。愛寶內建的相機和螢幕，則是醫護的千里眼，即使人不在病房，也能連線，即時了解病患狀況。

據了解，第一代愛寶擁有五大功能：環境導覽、衛教諮詢、遠距視訊、送物和訂餐。李友錚表示，衛教諮詢最受歡迎，也能反映愛寶的智商。像有骨科醫師刻意提問一項未經醫學實證的療法，愛寶如實回覆該療法「並沒有證據」，顯示應答準確度夠高。「愛寶被限制安全的應答範圍，且答覆精準控制在150字內。」李友錚說。

更多鏡週刊報導

機器人解護理荒2／AI機器人最前線蒐集醫病資訊 長聯愛寶訂單鎖定美國、中東

機器人解護理荒2／護理師缺工8萬機器人補上 鴻海、華碩實測拚量產